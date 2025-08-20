Cortés es criticado en Uruguay y lo tildan como uno de los "responsables" en la eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores

Racing de Avellaneda de Gabriel Arias eliminó a Peñarol de Brayan Cortés en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido con polémica, debido a que sobre el final, el árbitro Wilmar Roldán sancionó un penal para el segundo tanto que le dio la victoria al cuadro argentino por 3-1.

El exgolero de Colo-Colo fue titular, pero recibió duras críticas por su desempeño. Por ejemplo, el diario "El Observador" lo calificó con un 3 y tituló: "Brayan Cortés no dio la talla".

Además, añadió: "Falló a los 5' de juego dejando un rebote totalmente evitable y a partir de ese momento se vació de confianza. No salió a cortar centros, dejó un rebote alto en la jugada previa al penal y su falta de decisión al ir a buscar las pelotas quietas, algo donde se lo había mostrado con confianza ante Nacional y en la ida contra Racing, le costó a Peñarol la eliminación. Responsable".

En tanto, el diario "El País" le puso nota 5 y comentó: "Tuvo un difícil primer tiempo, por la cancha y por lo que propuso Racing. Empezó con un centro que se le escapó y salió mal en otro, pero después salió bien con los puños en un centro complicado y le tapó otro gol a Maravilla Martínez con una pelota que le fue al cuerpo".

"Recibió amarilla por demorar el juego en el final. En el complemento mostró inseguridad en algunas pelotas, el árbitro le cobró la nueva norma de los ocho segundos por demorar y no pudo hacer nada en el último gol de Pardo", agregó.

(Imagen: Dante Fernandez/FocoUy/Photosport)

