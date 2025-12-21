Cortés confirma su salida de Peñarol y su futuro vuelve a ser incierto

El portero chileno Brayan Cortés confirmó su salida de Peñarol y puso fin a los rumores sobre su continuidad en el cuadro uruguayo, tras finalizar su préstamo durante el segundo semestre, proveniente de Colo Colo. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el “Indio” publicó un emotivo mensaje de despedida dirigido al pueblo carbonero, donde destacó la historia del club y el orgullo que significó vestir la camiseta aurinegra. “Cuando se dio la oportunidad de vestir estos colores no dudé un segundo”, señaló el guardameta iquiqueño.

Cortés calificó su paso por Peñarol como una experiencia inolvidable, resaltando la obtención de la Copa Uruguaya y el Torneo Clausura, aunque reconoció que quedaron aspectos pendientes en lo colectivo. Además, agradeció al cuerpo técnico encabezado por Diego Aguirre, así como a dirigentes, compañeros y funcionarios del club.

Durante su estadía en Peñarol, el arquero disputó 21 partidos oficiales, recibió 18 goles y mantuvo su arco en cero en diez oportunidades. Si bien ahora debe retornar a Colo Colo, en los últimos días su nombre ha sido vinculado al Puebla de México, club donde milita el chileno Nicolás Díaz, quien a su vez estaría en la órbita del conjunto albo.

