Corte de Apelaciones rechaza recurso de Michael Clark contra la CMF en su disputa por el control de Azul Azul

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, recibió este miércoles un duro revés judicial luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el recurso de nulidad que presentó para revertir resolución dictada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en enero del presente año.

Cabe recordar que el ente regulador sancionó al mandamás de la concesionaria que administra a Universidad de Chile y los instó a subsanar presuntas irregularidades en la compra de acciones del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport por parte de la sociedad Inversiones Antumalal Limitada, de la cual el directivo es socio.

Esto último, de acuerdo con la CMF, se debió realizar bajo los parámetros de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lo cual no se habría cumplido.

La Cuarta Sala del tribunal de Alzada respaldó el actuar del organismo, argumentando que "la estructura utilizada por Clark, aunque legal en su forma, no podía ser utilizada como un atajo para evitar la obligación de ofrecer a todos los accionistas minoritarios la oportunidad de vender sus acciones bajo las mismas condiciones, que es la esencia y el propósito de una OPA".

Según consigna La Tercera, "el fallo no impuso costas a Clark por considerar que tuvo 'motivos plausibles para litigar'. La decisión consolida la potestad supervisora de la CMF y envía un mensaje al mercado sobre los límites de las estructuras indirectas de control".

