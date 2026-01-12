Cornejo fue el mejor chileno en la octava etapa del Rally Dakar, pero se alejó del liderato en motos

Este lunes se disputó la octava etapa del Rally Dakar, donde el piloto nacional José Ignacio Cornejo volvió a destacar como el mejor chileno en motos pero se alejó de la cima de la tabla.

El iquiqueño completó los 483 kilómetros de especial en Wadi ad-Dawasir en un tiempo de cuatro horas, 43 minutos y 52 segundos y remató octavo, lejos del ganador, el argentino Luciano Benavides (+17'13'').

Con este resultado, "Nacho" mantuvo su sexto lugar en la general, aunque aumentó a 45 minutos y 48 segundos su distancia respecto del propio Benavides, nuevo líder de la categoría.

Por su parte, Ruy Barbosa Jr fue 17° (+29'20'') y quedó 13° en la clasificación (+3h36'30''), mientras que Tomás de Gavardo cruzó la línea de meta en la 41a ubicación (+1h13'04'') y mantuvo su 30a posición en la general (+7h25'08'').

El martes, se llevará a cabo la novena etapa con una especial de 418 kilómetros entre Wadi ad-Dawasir y Bisha.

Clasificación de la etapa

1) Luciano Benavides 04:26:39

2) Daniel Sanders +04'50''

3) Ricky Brabec +05'02''

8) José Ignacio Cornejo +17'13''

17) Ruy Barbosa +29'20''

41) Tomás de Gavardo +1h13'04''

Clasificación general

1) Luciano Benavides (KTM) 33:18:50

2) Daniel Sanders (KTM) +00'10''

3) Ricky Brabec (Honda) +04'47''

4) Tosha Schareina +20'13''

5) Skyler Howes (Honda) + 41'06''

6) José Ignacio Cornejo (Hero) +45'58''

7) Adrien Van Beveren (Honda) +1h03'13''

8) Ross Branch (Hero) +1h55'02''

9) Preston Campbell (Honda) +2h01'28''

10) Toni Mulec (KTM) +2h11'04''

