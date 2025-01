Córdova y el inicio del Sudamericano sub-20: "Nos tenemos que acercar más a selecciones que están en un nivel superior"

En vísperas del debut de la Selección chilena en el Sudamericano sub-20 que se disputará en Venezuela y donde el combinado criollo arrancará la acción precisamente ante el local, el técnico Nicolás Córdova realizó una potente reflexión y aterrizó las expectativas que existen con sus pupilos.

En conversación con la prensa presente en tierras llaneras, el estratego fue consultado por las sensaciones que le dejaron las recientes caídas ante Argentina, instancia que utilizó para restarle presión a los jugadores de la Rojita.

"El balance es que, nosotros, cada vez nos tenemos que tratar de acercar más a selecciones que están en un nivel superior a la nuestra. Muchas veces nosotros en Chile creemos que a cada Sudamericano tenemos que ir a salir campeón y la realidad es que llevamos mucho tiempo no haciéndolo. Salvo los últimos años la sub-17 de Hernán Caputto, las demás selecciones no han clasificado, sobre todo no se han respetado procesos, no se han respetado proyectos y eso, a la larga, es perjudicial. Por lo tanto, de a poco se va mejorando", sostuvo.

Y lo cierto es que no se equivoca: la última vez que el "Equipo de Todos" asistió a un Mundial de la categoría fue en 2013. Desde entonces, ya son cuatro los procesos donde no se logró un boleto para la cita planetaria, la cual este año se llevará a cabo en nuestro país.

Siguiendo con su planteamiento, el exmediocampista aseguró que "el tema de las juveniles es muy lento, no es como un primer equipo que tienes que ganar después de poco tiempo, esto es un proceso. Cuando convocas a los chicos tienen una edad y cuando juegan tienen otra, la gente que está al mando de esto tiene que entender".

Con respecto al partido de este jueves frente a la "Vinotinto", Córdova adelantó que "tienen muy buenos jugadores, muchos de ellos en el extranjero. Obviamente la condición de local la van a hacer pesar, los primeros partidos la gente los va a llevar, así que tendremos que estar ordenador los primeros minutos".

