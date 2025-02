Córdova y desempeño de Chile Sub-20: "Hay jugadores que cumplieron y otros que no"

La Selección Chilena Sub 20 puso fin a su participación en el Sudamericano de Venezuela con otra derrota. La Roja fue goleada el domingo por 3-0 ante Brasil, y cerró el hexagonal final en el último lugar, con apenas un punto.

Tras el cotejo ante la Verdeamarela, el técnico del combinado nacional, Nicolás Córdova, realizó un balance de la campaña de su escuadra.

"Hicimos una buena primera ronda, muy peleada, pero después en el hexagonal final no tuvimos la capacidad de capitalizar las ocasiones de gol. Si no conviertes ante estos rivales, lamentablemente no ganas los partidos. Hoy ante Brasil, en el primer tiempo pudimos haber hecho tres o cuatro goles. Contra Paraguay perdimos el partido en el último minuto y también tuvimos innumerables oportunidades. Al final, eso te hace decaer, hace que el equipo quede con menos fuerza", expresó el DT.

"Es verdad que generamos juego, oportunidades de gol y fuimos competitivos, pero la realidad es que no ganamos y eso es un aspecto que tenemos que trabajar", añadió el adiestrador.

Por último, Córdova se refirió al plantel y avisó que realizará una evaluación para comenzar a proyectar el equipo que jugará el Mundial de la categoría este año.

"Hay jugadores que cumplieron y otros que no. Teníamos expectativas sobre algunos, otros no venían como favoritos para jugar e hicieron un buen torneo. Llegando a Santiago vamos a evaluar para ver quiénes pueden volver a meterse en la selección y qué jugadores van a aparecer. Vamos a armar el mejor plantel posible para el Mundial", sentenció.

