Córdova tras triunfo de la Roja: "Talento en Chile hay mucho, hay que entrenarlo bien"

En el marco de su primer desafío amistoso de este año, la Selección Chilena logró imponerse por 4-2 frente a Cabo Verde en Nueva Zelanda. Pese a que el rival es un equipo clasificado al Mundial 2026, el trámite del encuentro obligó al técnico nacional, Nicolás Córdova, a realizar un profundo balance sobre el funcionamiento colectivo.

El desarrollo del compromiso estuvo marcado por dos facetas opuestas: un inicio dubitativo y un complemento donde el conjunto nacional capitalizó las sustituciones y la superioridad numérica tras una expulsión en el cuadro africano.

Al finalizar el duelo, el estratega manifestó sus sensaciones en rueda de prensa: "Contentos por el resultado, siempre es importante ganar, pero no estamos satisfechos por el primer tiempo que hicimos, la verdad es que fue muy plano, lento, nos costó mucho circular, no tuvimos profundidad".

No obstante, la mejoría exhibida en la segunda fracción dejó conforme al DT, quien valoró la inteligencia táctica de sus dirigidos diciendo que "logramos ajustar, los que entraron hicieron un muy buen segundo tiempo. También se interpretó el quedar con uno más y no irse al ataque desesperadamente. Cuando vas perdiendo 2-1 y quieres ir a buscar el resultado, dejas muchos espacios, y ellos son rápidos. Eso se hizo muy bien en el segundo tiempo. Hay que seguir en esta senda, la idea en que estos chicos jueguen, que puedan ir apareciendo. Obviamente a partir de ganar un partido, y jugar en tres días más, se puede corregir con un mejor ánimo".

El seleccionador también profundizó en la metodología de trabajo que impera en Juan Pinto Durán, subrayando que "lo que estamos tratando de hacer hace un par de años atrás es tratar de que en todas las categorías se vayan ganando el puesto. Sea la categoría que sea y que se entienda que ser futbolista de alto rendimiento es sobre todo rendir. A partir de eso evaluamos los entrenamientos, el equipo lo saben cuando llegamos al camarín, no lo saben antes. Nada contra ustedes (los periodistas), pero en las formaciones que ponen no le van a achuntar nunca o a lo mejor sí".

Durante el encuentro, la Roja mostró versatilidad con nombres como Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Lucas Cepeda y Darío Osorio, además de movimientos defensivos que incluyeron a Iván Román, Felipe Faúndez e Ian Garguez.

Sobre esta capacidad de adaptación, el entrenador explicó que "trabajamos con todos los jugadores, para que estén todos preparados, y quien entre por un cambio o por otro, logre desarrollar la misma tarea que está desarrollando el compañero con características distintas. (...) Son situaciones que se entrenan desde hace mucho tiempo en las juveniles y esa es la polifuncionalidad que le puedes dar el equipo. Ellos tienen claro que esto es rendimiento, lo han aceptado bien todos y así es fácil trabajar porque saben que va a tener una oportunidad el que lo merece. Esto es una selección, se seleccionan jugadores y esperemos seguir en lo que viene para que sigan apareciendo jugadores. Lo he dicho hasta el cansancio: talento en Chile hay mucho, hay que entrenarlo bien y ponerlo en condiciones de competir a nivel internacional".

Uno de los puntos clave de la conferencia fue el análisis del recambio generacional. Córdova enfatizó que la reducción del promedio de edad, que bajó de 29-30 años a 23-24 años, es parte de un plan que requiere paciencia, comparándolo con el ciclo que inició en 2007 y culminó con el título de 2015. "Yo lo extrapolo a lo que está pasando en las juveniles. Cuando haces un proyecto, no puede ser menor a ocho o diez años, porque los chicos que están empezando a entrenar tienen catorce, quince años. Es un proceso largo. (...) Tenemos que entender que hay cosas son más lentas que otras y lo importante es que los jugadores están conscientes, se dejan entrenar, el grupo está muy bien. Vamos a seguir en esta senda hasta que la Federación me diga lo que tenga que hacer, yo estoy a disposición. La verdad que estoy disfrutando mucho lo que me toca hacer", sostuvo.

Asimismo, destacó la importancia de que los futbolistas nacionales emigren a ligas de mayor exigencia y valoró el temprano debut de juveniles en el profesionalismo, mencionando el caso de la categoría 2009 y el reciente éxito de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20. "Ayuda mucho que los jugadores salgan a competir a ligas más competitivas que la nuestra. Es obvio que un jugador cuando juega y entrena con mejores jugadores, obligatoriamente tiene que mejorar. La realidad es que estoy viendo otra cosa, no sé si ustedes lo han notado. Cuando yo llegué, el 2023, la regla Sub 21 era categoría 2003 y los jugadores que jugaban eran 2003 o 2004. Hoy la regla es 2005 y el próximo miércoles nos vamos al Sudamericano Sub 17. De esa categoría, que es 2009, ya han debutado cinco o seis jugadores. Entonces, ese es el real cambio. (...) Sabemos que materia prima hay", añadió.

Finalmente, el estratega abordó los cuestionamientos externos, reafirmando su compromiso con el crecimiento futbolístico por sobre las críticas. "Entiendo que cuando alguien habla de cosas que general no se hablan, pueden haber críticas, porque inicialmente no se logra entender el mensaje. A mí me gusta hablar de fútbol, no de otra cosa. Yo quiero hablar de fútbol, de táctica, de jugadores. Estamos haciendo las cosas muy conscientes. Lo único que puedo decir en general es que los resultados no han sido los que todo el mundo espera a nivel de partidos, pero a nivel de jugadores, créanme que están creciendo mucho. Va a llegar el momento donde nuevamente vamos a poder competir y estar al menos dentro de las primeras seis posiciones (de una Clasificatoria) que te permiten ir a un Mundial. Lo que no puede volver a pasar es que salgamos décimos", concluyó.

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