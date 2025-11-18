Córdova destacó a los jugadores tras la expulsión de Román: "Interpretaron el partido de manera espectacular"

Un positivo balance fue el que hizo el director técnico de la Selección chilena, Nicolás Córdova, sobre la gira de amistosos que realizó la Roja en Rusia, país donde derrotó el sábado al dueño de casa por y este martes a Perú por 2-1.

En rueda de prensa tras el duelo disputado en Sochi, el estratego subrayó que "una de las cosas que les dije en la charla es que ellos tienen que tratar de consolidar el grupo que están formando. Para eso hay que tener altos rendimientos, que cueste entrar al equipo. Eso pasaba en 2014 o 2015 con la selección consolidada. Entrar era muy difícil".

En la misma línea, el DT destacó la racha de victorias del combinado criollo. "Ganar 3 partidos seguidos hace bien, siempre hace bien, pero rescato que antes de la expulsión ya jugábamos bien y luego interpretamos el partido de buena forma", apuntó.

Sobre el desempeño de sus pupilos ante el cuadro incaico, el entrenador valoró que "estábamos jugando bien 11 contra 11. Después, con uno menos, interpretaron el partido de manera espectacular. No era fácil ir perdiendo 1-0 y presionamos igual, súper ordenados. Ellos tuvieron un par de ocasiones al final por desgaste, pero nosotros también pudimos hacer el 3-1".

En cuanto al paso del "Equipo de Todos" por el país euroasiático, el adiestrador nacional detalló que "entrenamos casi todos los días doble, nadie se quejó, nadie dijo nada. Creo que ha sido una victoria merecida. La tarjeta roja y el gol te pueden condicionar el partido, pero la lectura que hicieron los jugadores fue muy buena".

"Estamos contentos por cómo se desarrolló (la gira). En estos tres meses que llevo en la selección adulta hemos jugado cinco partidos, dos de clasificatoria ya eliminados pero que sirvieron para que jugaran jugadores que no venían haciéndolo. Estos tres partidos también fueron para eso. Para que aparezcan jugadores", agregó.

Por último, pensando en el futuro de la Selección, Córdova señaló que "es importante jugar lo más posible para que tengan más roce. Es lo mismo que planteamos en la juvenil. Jugar la mayor cantidad de partidos para llegar mejor a Sudamericanos y Mundiales. Ese es el objetivo".

