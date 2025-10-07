Córdova defiende su trabajo tras la eliminación del Mundial sub-20 y afirma que "no somos una selección potente a nivel juvenil"

El director técnico de la Selección chilena sub-20, Nicolás Córdova, alzó la voz tras la humillante derrota por 4-1 ante México en los octavos de final del Mundial realizado en el país y aunque evitó hablar de fracasos, reconoció su responsabilidad en lo sucedido y apuntó un problema estructural en las divisiones menores.

En ese sentido, el estratego dijo que "las tomas de decisiones no se trabajan en una semana, se forman en un proceso de siete u ocho años. Yo no me puedo hacer cargo del proceso anterior; me hago cargo de los chicos de ahora. Este trabajo está enfocado precisamente en la toma de decisiones, y la forma de entrenar va en base a eso".

Asimismo, planteó que "por las características propias de un Mundial, creo que se hicieron muy buenas cosas en los tres primeros partidos, aunque sin la consistencia necesaria para sostener 90 minutos a gran nivel. Hoy con México, salvando las diferencias, pasó lo mismo".

El entrenador insistió en su análisis y remarcó que "esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo. Por lo tanto, hay mucha gente que es responsable de esto. Hay mucha gente que sabe donde le aprieta el zapato. Yo me hago cargo de esto hoy, y en ese sentido soy siempre súper responsable. Siempre doy la cara, siempre respondo, por lo tanto no me voy a esconder en esta ocasión porque nunca lo he hecho".

Además, el exmediocampista reveló que "pedí muchas cosas que no se pudieron hacer, desconozco los motivos, pero no pasa solo por eso. Esto ha ocurrido muchas veces, antes de la generación 2007 también hubo un Mundial y Chile quedó eliminado en octavos".

Por último, Córdova advirtió que "no somos una selección potente a nivel juvenil. Y eso lo tenemos que saber y hay que trabajar mucho".

