Coquimbo y la UC evaluarían pedir reprogramar su partido por la Liga de Primera por su participación en la Libertadores

Aunque la primera rueda de la Liga de Primera acaba de concluir y los equipos están concentrados en la Copa Chile, anticipan un inminente problema para uno de los choques más atractivos de la segunda parte del torneo.

Hablamos del enfrentamiento entre Coquimbo Unido y Universidad Católica, dos de los principales perseguidores del líder Colo-Colo, que se miden por la fecha 19 del certamen.

Si bien, el encuentro aun no tiene programación oficial, desde radio ADN advirtieron que el partido se llevaría a cabo el fin de semana del 15 de agosto, justo en medio de la participación de ambos en los octavos de final de Copa Libertadores.

La UC tiene agendado el compromiso de ida con Estudiantes de La Plata para el martes 11 de dicho mes, con la vuelta una semana después. Los "piratas", en tanto, se miden con Platense el miércoles 12 y siete días después tienen la revancha.

Por lo mismo, el citado medio planteó que estudiantiles y "filibusteros" evalúan pedir la reprogramación del pleito para concentrarse netamente en la competición internacional.

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