Coquimbo y Audax recibieron millonarias multas por parte de Conmebol por infracciones en partidos de Libertadores y Sudamericana

Debido a diversas faltas cometidas en sus respectivos encuentros de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, tanto Coquimbo Unido como Audax Italiano fueron sancionados con severos castigos económicos por parte de la Conmebol, justo antes de que ambos equipos deban disputar nuevos compromisos en el plano internacional.

En el caso de la institución de la Cuarta Región, el organismo rector del fútbol sudamericano determinó una multa de 21 mil dólares ($17,857,142). Esta penalización se fundamenta en vulneraciones al Código Disciplinario, al Manual de Clubes y al Reglamento de Seguridad, hechos ocurridos durante la primera jornada del certamen, cuando el cuadro pirata selló un empate a uno frente a Nacional de Uruguay en el césped del estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Adicionalmente, la escuadra aurinegra fue objeto de una advertencia formal vinculada a su duelo de la segunda fecha contra Universitario de Deportes en Perú. Dicho llamado de atención se debió a problemas con la verificación y la correcta carga de la alineación digital a través del sistema COMET.

Por otro lado, la escuadra de colonia no quedó exenta de medidas disciplinarias y tendrá que desembolsar tres mil dólares ($2,678,571). La sanción contra el conjunto audino responde a la infracción de normativas estipuladas en el Manual de Clubes, específicamente aquellas que regulan las condiciones mínimas con las que tienen que contar los recintos deportivos.

Este último castigo se originó tras las denuncias presentadas por Olimpia de Paraguay. El equipo visitante acusó la ausencia de agua en los camarines del estadio Bicentenario de La Florida durante el choque correspondiente a la fecha inaugural del torneo.

Para hacer efectivos estos cobros, la Conmebol estableció que los montos de ambas multas se cobrarán de los dineros que reciben los equipos por concepto de patrocinio y derechos de televisión.

PURANOTICIA