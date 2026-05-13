Coquimbo venció por la mínima a Colo-Colo y le arrebató el primer lugar del grupo en la Copa de la Liga

En un cerrado partido disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido derrotó por la cuenta mínima a Colo-Colo y le arrebató el primer lugar del Grupo A de la Copa de la Liga, llegando en buen pie a la última jornada de la competición.

El choque que para los "piratas" podía ser una revancha del duelo que animaron hace más de una semana por la Liga de Primera, era clave para definir la clasificación a la siguiente fase, ya que una victoria alba acababa con cualquier chance que tuviera el "Barbón", que a su vez podía saltar el primer puesto.

A pesar de la trascendencia del compromiso, las bajas y desgaste de algunos titulares obligó al técnico visitante Fernando Ortiz a realizar modificaciones en su oncena y apostar por varios jugadores jóvenes, particularmente en ofensiva, arrancando en la banca con futbolistas como Arturo Vidal y Javier Correa.

Durante los primeros pasajes del encuentro pareció que la apuesta del "Tano" era la correcta. La presión alta de la patrulla juvenil del "Cacique" surtió efecto y estuvieron cerca de ponerse en ventaja, pero el portero Diego Sánchez le negó el gol olímpico a Tomás Alarcón (11') y también le dijo que no a Álvaro Madrid (13').

Luego de este sacudón, el dueño de casa se ordenó en la cancha y después de un par de tibias aproximaciones, se puso en ventaja al 35' con un cabezazo letal de Luis Riveros después de un centro desde el tiro de esquina. En los descuentos, Sebastián Cabrera erró lo que era el segundo gol de su equipo (45+2').

Para el segundo tiempo, el estratego del elenco forastero fue moviendo las piezas de su equipo, el cual retomó el ritmo del comienzo del compromiso para volver a atosigar al fondo "filibustero", que de todas maneras estuvo a nada de ampliar las diferencias (67'). Los capitalinos respondieron con un frentazo de Correa que manoteó el guardameta (69').

El combinado de Macul mantuvo el pie en el acelerador tratando de revertir el marcador, pero no fue capaz y el conjunto aurinegro cosechó un triunfo para trepar a la cima del grupo con once puntos, uno más que su rival, quedando con la primera opción de instalarse en la fase final del certamen.

Coquimbo Unido seguirá con su intensa semana este viernes a las 20:00 horas enfrentando a Audax Italiano por la Liga de Primera, mientras que el martes a las 18:00 recibirá a Deportes Tolima buscando acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Colo-Colo, en tanto, enfrentará a Ñublense a partir de las 17:30 del domingo.

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Lukas Soza, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo, Sebastián Cabrera (Juan Cornejo, 61'); Dylan Glaby, Salvador Cordero (Guido Vadalá, 73'); Pablo Rodríguez (Sebastián Galani, 61'); Luis Riveros (Alejandro Azócar, 69'), Lucas Pratto, Benjamín Chandía (Francisco Salinas, 61'). (DT: Hernán Caputto)

Colo-Colo

Gabriel Maureira; Jeyson Rojas (Matías Fernández, 80'), Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa (Cristian Riquelme, 80'); Álvaro Madrid (Lautaro Pastrán, 45'), Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Yastin Cuevas (Arturo Vidal, 69'), Leandro Hernández (Javier Correa, 69'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

PURANOTICIA