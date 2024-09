Coquimbo venció como visitante a Iquique en la final de ida de la zona norte de la Copa Chile

Deportes Iquique y Coquimbo Unido, con sus irregularidades, han sido buenos actores en el Torneo Nacional, por los que su choque en la final de la zona norte de la Copa Chile se auguraba equilibrado y de buen nivel.

Y así fue, al menos, el primer duelo entre ambos jugado en el Tierra de Campeones que terminó con el triunfo de los "piratas" por 2-1.

Los visitantes pegaron temprano con dos anotaciones de Andrés Chávez (2’ y 24’) lo que les dio la opción de manejar el partido durante todo el primer tiempo.

Los locales, estaban sentidos, golpeados, dolidos. Pero no estaban noqueados, esto porque en la segunda fracción, con un cambio de actitud y un par de ajustes de parte de la banca técnica, pudieron poco a poco equilibrar el partido.

Edson Puch, como siempre, generó juego por la banda izquierda lo que avivó el fuego de Enzo Hoyos, quien había estado apagado el primer tiempo.

El volante, de hecho, logró el tanto de descuento para Iquique, generando inquietud en Coquimbo al punto de temer por el botín que ya tenía en la mano.

No se le escapó. Pero los "piratas" saben que Deportes Iquique no bajará los brazos, que la tarea no está cumplida y que deberán sudar para retener la ventaja este domingo a las 18:00 horas en el partido de vuelta si quieren seguir en la fiesta copera.

(Imágenes: Tito Medina - Keyla Larrea/CampeonatoChileno.cl)

PURANOTICIA