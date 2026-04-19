Coquimbo Unido y Ñublense firman un empate en el Sánchez Rumoroso

Coquimbo Unido y Ñublense quedaron no felices, pero sí conformes con el empate 1-1 que firmaron en su duelo en el Sánchez Rumoroso.

Y es que, a decir verdad, no hubo preminencia de uno u otro. Sólo momentos. El tremendo error del portero chillanejo, Nicola Pérez, marcó el trámite del primer tiempo. Y hasta del partido.

A los 16 minutos, cuando había equilibrio de fuerzas (aunque Ñublense tenía más la pelota) el arquero se complicó en la devolución de un compañero, fue presionado por Nicolás Johansen y, ante la confusión, le dio al atacante pirata la posibilidad de doblegarlo.

El encuentro sufrió desde ahí modificaciones porque Coquimbo Unido estableció como prioridad ahogar la salida del rival, no darle espacio y eso representó un tema no menor para la escuadra de Juan José Ribera.

Pero el trámite fue variando con los minutos por situaciones muy claras. Los dueños de casa no salieron a buscar decididamente el gol que les diera la tranquilidad y por eso le dieron la opción a los sureños de esperar alguna situación ventajosa.



Y la tuvo. La expulsión del zaguero coquimbano Manuel Fernández (65’) fue la puerta que se abrió a Ñublense porque cuando los piratas recién se estaban reordenando tácticamente, Franco Rami aprovechó un rebote para convertir el empate (70’).

Desde ahí el partido entró en modo de ambición controlada. Los dos quisieron ganar, pero no arriesgaron mucho.

El empate quedó enterrado como estaca.

Coquimbo Unido (1)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera (Cristian Zavala, 82’); Luis Riveros (Dylan Glaby, 72’), Sebastián Galani, Salvador Cordero, Martín Mundaca (Alejandro Azócar, 59’); Guido Vadala (Benjamín Chandía, 59’); Nicolás Johansen (Lucas Pratto, 59’). DT: Hernán Caputto.

Ñublense (1)

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Diego Sanhueza (Alex Valdés, 82’), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (Diego Céspedes, 62’), Jovanny Campusano; Matías Plaza (Ignacio Tapia, 62’) Ignacio Jeraldino (Fernando Ovelar, 62’) y Giovanny Ávalos (Franco Rami, 46’). DT: Juan José Ribera.

Liga de Primera (Fecha 10).

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Goles: Nicolás Johansen (CQ, 16’) y Franco Rami (Ñ, 70’).

Expulsado: Manuel Fernández (CQ, 65’).

Público: 6.417 personas.

Árbitro: Nicolás Millas.

PURANOTICIA