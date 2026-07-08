Coquimbo Unido vence a U. La Calera y da el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido asestó el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga al imponerse por la cuenta mínima a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, en un partido donde el combinado de la región de Valparaíso despertó recién en el epílogo.

En una primera mitad que no ofreció grandes emociones, el dueño de casa no logró apropiarse de la pelota y salvo por una tibia aproximación en el minuto once, cuando Matías Campos López no alcanzó a rematar cómodo tras un centro rasante de Kevin Méndez.

La visita, en cambio, esperó pacientemente para encontrar espacios en terreno contrario y así consiguió la apertura de la cuenta a la media hora de juego, luego de que Nicolás Johansen desbordara por derecha y encontrara solo dentro del área a Luis Riveros, quien no tuvo complicaciones para batir al portero Nicolás Avellaneda.

Sobre el final de la fracción inicial, Pablo Rodríguez (44') erró lo que pudo ser el segundo tanto del cuadro "pirata", que en el segundo lapso no se salió de su libreto, apostando por mantener la solidez en el fondo y buscar hacer daño por el expediente del contragolpe.

El elenco "cementero", en cambio, fue adelantado sus líneas progresivamente pero sin modificar en demasía su esquema. Una de las pocas acciones de real peligro que se generaron los pupilos de Martín Cicotello fue un centro desde el sector derecho que le dio en la mano a Benjamín Gazzolo (83'), pero el árbitro y el VAR desestimaron el cobro penal, desatando la furia de los locales.

Cuando se disputaban los descuentos, Guido Vadalá recibió un pase en profundidad, se acomodó para la derecha dentro del área y superó al cancerbero con un tiro al segundo poste. No obstante, el juez de línea anuló la conquista por posición de adelanto (90+1'). Tras cartón los caleranos empezaron a animarse un poco más, pero ya era tarde para cambiar la historia.

De esta manera, el "Barbón" sacó una mínima ventaja de cara al compromiso de vuelta, agendado para las 15:00 horas de este domingo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

FICHA DEL PARTIDO

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Kevin Méndez, Camilo Moya, Juan Manuel Requena, Joaquín Soto (Joan Cruz, 67'), Axel Encinas (Yonathan Andía, 72'); Francisco Pozzo, Matías Campos López. (DT: Martín Cicotello)

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez (Guido Vadalá, 41'); Cristián Zavala (Salvador Cordero, 69'), Nicolás Johansen (Facundo Pons, 82'), Luis Riveros (Elvis Hernández, 82'). (DT: Hernán Caputto)

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA