Coquimbo Unido vence a Audax Italiano y entra en zona de copas internacionales

Coquimbo Unido se metió momentáneamente en la zona de copas internacionales luego de ganar a domicilio a Audax Italiano bajo el abrazador calor que se vivió en el Bicentenario de La Florida.

Para los locales existía la obligación de imponerse y así librarse prácticamente de toda posibilidad de descenso, mientras que los Piratas precisaban el triunfo para meterse en zona de torneos internacionales, independientemente de que en la Copa Chile y la Copa de la Liga, donde está en instancias finales, igualmente podría sacar pasajes para los certámenes sudamericanos.

Los del "Barbón " cedieron espacios a los "Tanos", pero no dejaban de presionar la salida, y a los ocho minutos, por medio de un veloz contragolpe, Guido Vadalá capturó un centro que vino desde la derecha y la pelota dio en el horizontal de la portería de Tomás Ahumada en el primer aviso de peligro.

Audax, a los 16', visitó el área de Coquimbo. Luego de una combinación entre César Pinares y Franco Troyansky, tomó el balón en la zona de peligro Paolo Guajardo, pero antes que gatillara sobre la puerta de Diego Sánchez, fue neutralizado por Juan Cornejo y la pelota se fue al tiro de esquina.

Los goleros siguieron trabajando ante arremetidas de Vadalá, por un lado, y de Vicente Zenteno, por el otro. Aunque también apareció un adversario adicional que conspiró contra un buen espectáculo: el inmisericorde calor que pegaba en el mediodía del gramado sintético de La Florida.

A los 49' los jugadores itálicos se quedaron reclamando que, en un rescate de Coquimbo de Benjamín Gazzolo, el balón salió del terreno, pero el árbitro lo desestimó, luego de lo cual Vadalá, en una gran acción, donde hizo prueba de su habilidad, eludió a Enzo Ferrario y con un remate de derecha anidó el balón lo más lejos posible de Ahumada en un golazo para el 1-0.

Casi al final, un cabezazo de Ferrario con la intervención de Sánchez y el horizontal fue la última oportunidad de lograr la paridad, que no llegó y dejó aún en zona de peligro a Audax, que sigue dependiendo de sí para salvarse del descenso.

Audax Italiano (0): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Federico Mateos (58’ Diego Coelho), Felipe Salomoni (77’ Martín Jiménez), César Pinares, Marco Collao (77’ Nicolás Orellana), Vicente Zenteno (46’ Michael Vadulli), Franco Troyansky, Paolo Guajardo (58’ Ariel Uribe). DT: Patricio Graff.

Coquimbo Unido (0): Diego Sánchez, Benjamín Gazzolo, Francisco Salinas, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Salvador Cordero (79’ Matías Zepeda), Benjamín Chandía (65’ Pablo Rodríguez), Dixon Pereira (59’ Ythans Blanco), Guido Vadalá (79’ Lucas Pratto), Luis Riveros (79’ Elvis Hernández). DT: Hernán Caputto.

Goles: 49’ Guido Vadalá 0-1.

Estadio: Bicentenario de La Florida.

Árbitro: Matías Assadi.

PURANOTICIA