Coquimbo Unido va por otra hazaña en Colombia: La ambiciosa apuesta de Hernán Caputto ante Deportes Tolima

Luego de dar el golpe en Perú al vencer a Universitario, Coquimbo Unido ya se encuentra en tierras colombianas para intentar extender su buen presente en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El desafío no es menor: este martes los nortinos medirán fuerzas ante Deportes Tolima, buscando sumar puntos vitales en calidad de forastero.

El director técnico del conjunto "pirata", Hernán Caputto, analizó el presente de sus dirigidos, poniendo especial énfasis en la gestión de las cargas de trabajo debido al intenso calendario que enfrentan.

"Estamos buscando la recuperación de los muchachos, que descansen y lleguen bien. Enfrentaremos un partido muy importante y vamos a estar en la mejor forma para ese compromiso", aseguró el entrenador en la antesala del choque en Ibagué.

Pese al desgaste que implica la doble competencia, el exseleccionador juvenil reafirmó que la intención del club es pelear en todos los tableros posibles sin descuidar el prestigio continental: "Estamos participando en varios frentes y queremos ser competitivos también en el campo internacional", sentenció.

El compromiso entre el "Vinotinto y Oro" y el elenco de la Cuarta Región está pactado para las 22:00 horas (Chile) de este martes, en el Estadio Manuel Murillo Toro.

PURANOTICIA