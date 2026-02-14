Coquimbo Unido se quedó con un polémico clásico ante La Serena y sigue firme en la cima

Coquimbo Unido mantuvo su tranco ganador en la Liga de Primera tras imponerse por 1-0 a Deportes La Serena en el Clásico de la Cuarta Región, disputado en el Estadio La Portada. El triunfo permitió a los aurinegros sumarse al grupo de líderes del torneo, en un encuentro marcado por decisiones arbitrales muy discutidas.

El primer tiempo fue discreto y con escasas llegadas claras, pese al dominio territorial inicial de los locales. Recién sobre el final de la fracción se generaron las acciones más peligrosas, con un remate de Luis Riveros que pasó cerca del arco serenense y un cabezazo elevado de Felipe Chamorro, que ilusionó a la hinchada papayera.

La gran polémica llegó al inicio del complemento, cuando Chamorro marcó el 49’, pero el árbitro Cristian Garay anuló la conquista por una supuesta falta previa sobre el portero Diego Sánchez, decisión que invalidó cualquier revisión del VAR y desató la indignación del cuadro local.

Tras ese episodio, el elenco dirigido por Hernán Caputto tomó el control del juego y comenzó a inclinar la balanza. Luego de un aviso de Guido Vadalá, llegó el único gol del partido cuando Benjamín Chandía envió un preciso centro desde el córner que fue conectado por Alejandro Camargo, quien con un potente cabezazo al 74’ decretó el 1-0 definitivo.

El cierre fue aún más cuesta arriba para los granates tras la expulsión de Yahir Salazar (78’), sancionada tras revisión desde la cabina. El marcador no volvió a moverse y Coquimbo Unido alcanzó seis puntos, quedando tercero por diferencia de gol, mientras que La Serena se estancó en el 14° lugar con apenas una unidad, profundizando su irregular arranque de temporada.

