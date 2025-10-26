Coquimbo Unido se prueba la corona con su victoria sobre O'Higgins

En un partido cargado de emociones hasta el último minuto, Coquimbo Unido venció por la cuenta mínima a O'Higgins en el estadio El Teniente, y quedó con la inmejorable opción de festejar la próxima semana ante su gente la obtención del título de la Liga de Primera.

Aunque el triunfo de Universidad Católica sobre Universidad de Chile les impedía coronarse campeón este día, los piratas igualmente buscaban la victoria para acercarse a pasos agigantados a bajar su primera estrella. El dueño de casa, en cambio, quería acortar distancias con la UC en la lucha por el Chile 2 para Copa Libertadores.

Pese a que ambos equipos apuestan más por ceder la iniciativa, animaron un intenso duelo en el arranque del encuentro, con Martín Sarrafiore fallando una clara opción de gol en el local (8') y el seleccionado nacional Francisco Salinas haciendo lo propio en el cuadro aurinegro (10').



Sin embargo, como era previsible en la previa del compromiso, los elencos empezaron a anularse y cerrarle los espacios al contrario, lo que hizo que las ocasiones de gol comenzaran a escasear a pesar del buen ritmo que estaba teniendo la contienda.

Pero el partido tuvo un giro positivo en el amanecer del complemento. Cecilio Waterman provocó un grosero error de Alan Robledo en la salida rancagüina, el cual fue aprovechado por el volante Matías Palavecino. El argentino avanzó algunos metros y con un disparo ajustado al poste derecho, superó al portero Omar Carabalí (46').

Aun cuando el elenco celeste reaccionó tras la anotación del trasandino y fue hilvanando algunas jugadas ofensivas en campo adversario, el Barbón no sacó el pie del acelerador y amenazó con aumentar las cifras con un par de llegadas en los pies de Juan Cornejo (50') y Cristian Zavala (54').

Recién en el tramo final se vio mayor intención por parte de los pupilos de Francisco Meneghini, que a punta de juego asociado buscaron aproximarse hasta el arco custodiado por Diego Sánchez, que al margen de una mala salida que casi le cuesta un gol en contra, no pasó mayores zozobras.



En los descuentos, el combinado de la Sexta Región reclamó airadamente un presunto penal sobre Arnaldo Castillo, pero el árbitro en primera instancia desestimó el cobro. Luego el atacante fue conminado a levantarse por los jugadores coquimbanos y desde el piso le propinó un rodillazo a Sebastián Galani, recibiendo la tarjeta roja directa.

No obstante, después de todo el revuelo, el colegiado fue convocado para ver en detalle la jugada en el monitor y le concedió la pena máxima al equipo anfitrión. Bryan Rabello se hizo cargo de la ejecución y con una increíble estirada, el "Mono" Sánchez contuvo el derechazo del ex mundialista sub 20.

Con este resultado, el conjunto filibustero llegó a trece victorias consecutivas y con 62 puntos, quedó a un solo triunfo de conseguir un título inédito para la institución. Por su parte, el Capo de Provincia se estancó en el tercer puesto con 44 unidades, cuatro por debajo del subliderato.

El próximo sábado a las 20:30 horas, O'Higgins visitará en el Claro Arena a Universidad Católica, rival directo por clasificar a Copa Libertadores como Chile 2. Coquimbo Unido, en tanto, tendrá la oportunidad gritar campeón ante su gente en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso cuando reciba a Unión La Calera.



O'Higgins

Omar Carabalí; Moisés González (Rodrigo Godoy, 54'), Alan Robledo, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Matías Lugo (Nicolás Garrido, 89'), Juan Leiva (Francisco González, 73'), Bryan Rabello; Felipe Faúndez, Maximiliano Romero (Arnaldo Castillo, 73'), Martín Sarrafiore. (DT: Francisco Meneghini)

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Matías Palavecino (Salvador Cordero, 89'); Cristián Zavala (Elvis Hernández, 82'), Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 89'), Martín Mundaca (Benjamín Chandía, 56'). (DT: Esteban González)

Expulsados: Arnaldo Castillo (OHI, 90+8')

Árbitro: Claudio Díaz

Estadio: El Teniente, Rancagua

