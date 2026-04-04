Coquimbo Unido se impone ante Cobresal y agudiza el complejo presente minero

Las realidades que atraviesan Coquimbo Unido y Cobresal transitan por caminos diametralmente opuestos. Mientras el actual monarca del balompié nacional intenta sostener una regularidad que le ha permitido cosechar resultados positivos —pese a no alcanzar aún los niveles de eficiencia exhibidos durante 2025—, su presente le brinda un impulso anímico relevante de cara a su próximo estreno en la Copa Libertadores.

En la vereda contraria, el panorama para los mineros es crítico. Ubicados en los últimos puestos de la clasificación, el director técnico Gustavo Huerta ha admitido públicamente que el horizonte del equipo no se vislumbra con claridad. Aun con este contraste de antecedentes, ambas escuadras lograron articular un compromiso de buen nivel en el césped del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La apertura de la cuenta llegó a través de una maniobra de Alejandro Azócar, quien mediante una contorsión tras un servicio de Cristian Zavala, logró romper la paridad en un trámite que hasta ese momento se tornaba irregular. Si bien el elenco comandado por Hernán Caputto mantenía la posesión del balón y una mayor vocación de ataque, Cobresal había conseguido neutralizar las acciones, proyectando una sensación de equilibrio absoluto en el campo de juego.

No obstante, la anotación local provocó una reacción inmediata, especialmente en la estrategia de Caputto. Antes de que concluyera la primera fracción, el cuadro pirata estuvo cerca de ampliar la ventaja, aprovechando el desorden y la actitud pasiva que mostraba la defensa de El Salvador. La intensidad del cotejo se incrementó notablemente en el complemento, con ambas propuestas volcadas a mejorar su suerte ofensiva.

A los 56 minutos, Julián Brea consiguió el empate transitorio para la visita, capitalizando una asistencia de Bryan Carvallo y un inoportuno resbalón del defensor Benjamín Gazzolo. Sin embargo, la paridad fue efímera. Coquimbo Unido reaccionó con ataques directos y contundentes que le permitieron estirar la diferencia a tres goles, gracias a las definiciones de Nicolás Johansen y Cristian Zavala.

Pese a la adversidad, los dirigidos por Huerta no bajaron los brazos y consiguieron un nuevo descuento que, aunque insuficiente para cambiar el resultado final, sirvió para demostrar su voluntad de lucha en medio del calvario que significa pelear en la zona baja. Con este 3-2 definitivo, el local celebra mientras la visita sigue sumida en la incertidumbre.

FICHA TÉCNICA

Coquimbo Unido (3): Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo (Dylan Glaby); Pablo Rodríguez (Benjamín Chandía, 62’); Cristian Zavala (Salvador Cordero, 77’), Nicolás Johansen (Lucas Pratto, 77’) y Alejandro Azócar (Martín Mundaca, 62’). DT: Hernán Caputto.

Cobresal (2): Jorge Pinos; Guillermo Pacheco (Benjamín Valenzuela, 46’), Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Juan Fuentes (Benjamín Moreno), Antonio Castillo (Rodrigo Sandoval, 77’); Aaron Astudillo, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo; Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Liga de Primera (Fecha 8)

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Goles: Alejandro Azócar (CQ, 36’), Julián Brea (CS, 56’), Nicolás Johansen (CQ, 61’), Cristian Zavala (CQ, 72’) y Benjamín Valenzuela (CS, 74’).

Público: 6.493 personas.

Árbitro: José Cabero.

PURANOTICIA