Coquimbo Unido remonta ante Deportes Concepción y asume el liderato en su grupo en Copa de La Liga

En una jornada de alta intensidad en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido logró una victoria clave para sus pretensiones en la Copa de la Liga. El conjunto aurinegro supo reaccionar a tiempo para imponerse por 2-1 ante Deportes Concepción, resultado que le permite dormir como líder provisional del Grupo A con siete puntos, traspasando la presión a Colo Colo para su próximo encuentro frente a Huachipato.

La propuesta táctica del técnico Walter Lemma pareció dar frutos de entrada para la visita, que llegaba golpeada tras una dura caída ante el cuadro albo. Cuando apenas transcurrían 6 minutos de juego, Misael Dávila profundizó para enviar un centro preciso que Ignacio Mesías conectó de cabeza entre los defensores, superando la resistencia del portero Gonzalo Flores para el 0-1 inicial.

Pese al golpe prematuro, el equipo de Hernán Caputto comenzó a adelantar sus líneas y a asediar el área rival. La paridad estuvo cerca de concretarse antes del descanso, pero la falta de fortuna y la madera lo impidieron: Dylan Escobar a los 31' y Benjamín Gazzolo a los 38' estrellaron sus remates en los postes, manteniendo la ventaja mínima para el "León de Collao".

En el segundo tiempo, el ingreso de Cristián Zavala revitalizó el ataque de los locales. La insistencia del "Barbón" finalmente encontró recompensa en el minuto 77, cuando el propio Zavala desbordó a toda velocidad para enviar un centro al corazón del área que Francisco Salinas transformó en gol mediante una lucida "palomita".

La remontada definitiva se concretó en los descuentos. Tras una disputa de balón en las alturas, Lucas Pratto capturó el esférico dentro del área y sentenció el 2-1 final, dejando a Deportes Concepción en el último lugar de la tabla con solo una unidad. Ambos equipos retomarán la competencia local el próximo fin de semana: Coquimbo recibirá a Cobresal el viernes a las 17:30 horas, mientras que el cuadro lila volverá a verse las caras con Colo Colo el domingo a las 15:30.

Coquimbo Unido: Gonzalo Flores; Dylan Escobar (Cristián Zavala, 45'), Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo (Pablo Rodríguez, 52'), Salvador Cordero; Francisco Salinas, Guido Vadalá (Sebastián Cabrera, 52'), Alejandro Azócar. (DT: Hernán Caputto)

Deportes Concepción: César Dutra; Bryan Véjar, Cristián Suárez (Norman Rodríguez, 62'), Fausto Grillo, Diego Carrasco; Aldrix Jara, Nelson Sepúlveda, Misael Dávila (Jorge Henríquez, 77'), Ethan Espinoza (Matías Cavalleri, 62'); Bastián Escobar (Leonardo Valencia, 62'), Ignacio Mesías (Joaquín Larrivey, 62'). (DT: Walter Lemma)

Árbitro: Héctor Jona. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

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