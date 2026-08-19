Coquimbo Unido quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer en la tanda de penales ante Platense

Coquimbo Unido vio truncada su histórica participación en Copa Libertadores después de perder por 7-6 en penales ante Platense, luego de igualar 1 a 1 en la llave, despidiéndose de la competición en octavos de final.

Tras el agónico empate cosechado en la ida y con la postergación del choque con Universidad Católica por la Liga de Primera, el cuadro "pirata" llegaba descansado e ilusionado con seguir haciendo historia en el certamen.

El elenco argentino, en tanto, venía de una polémica paridad ante Boca Juniors en el torneo doméstico, donde el árbitro no cobró una evidente mano de los "xeneizes" que pudo darle la victoria a los pupilos de Martín Palermo, ex DT de Unión Española y Curicó Unido.

La primera media hora del compromiso pasó sin pena ni gloria en la Cuarta Región. Ninguno de los protagonistas se animó a hacerse con el control de las acciones y los arqueros fueron meros espectadores, dinámica que dio un giro de 180 grados en el tramo final de la fracción inicial.

Guido Vadalá (34') y Cristian Zavala con un centro rasante (35') pusieron en aprietos a la defensa del "Calamar", que desperdició una ocasión clara cuando el arquero Diego Sánchez no estaba bajo los tubos (41') y luego exigió una gran tapada del "Mono" con un tiro de Pablo Ferreira (45+1').

No obstante, el partido volvió a decaer en el complemento. Salvo por una aproximación de los filibusteros en los pies de Zavala (57') y un cabezazo de Víctor Cuesta para la escuadra marrón (59'), prácticamente no se hicieron daño en los primeros pasajes del segundo lapso.

Ante la pasividad que estaba mostrando el "Barbón", la visita aceleró la marcha sobre el final y estuvo a nada de romper la paridad, pero entre el guardameta Sánchez (87') y el travesaño (89') salvaron al dueño de casa, que erró el último toque en un contragolpe que parecía letal (90+1').

Con el marcador igualado, el ganador debió definirse desde por la vía de los penales, instancia donde Platense estuvo mucho más fino y su golero contuvo el remate de Salvador Cordero, imponiéndose por 7-6 y terminando con la ilusión de los dirigidos por Hernán Caputto.

Coquimbo Unido, volverá a la acción este domingo a las 12:30 horas para visitar a Deportes Concepción por la vigésima fecha de la Liga de Primera, torneo donde marcha octavo con 25 puntos.

PURANOTICIA