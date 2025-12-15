Coquimbo Unido oficializó la renovación de Diego Sánchez: "El aura continúa"

Parecía que Diego Sánchez no iba a continuar en el campeón Coquimbo Unido de cara a la próxima temporada, pues el propio portero había asegurado hace unos días que la dirigencia no quería su renovación de contrato. Además, había sido vinculado a Deportes Concepción, recién ascendido a Primera División del fútbol chileno.

Sin embargo, el experimentado arquero finalmente seguirá en el cuadro "pirata", luego de que el club oficializara la extensión de su vínculo.

"El legendario campeón, Diego 'Mono' Sánchez, continúa custodiando el arco pirata de cara a la travesía 2026 en el plano nacional e internacional", informó el conjunto aurinegro en su página web.

"El aura sigue firme bajo los tres palos aurinegros, ya que el 'Monito' es uno de nuestros capitanes desde 2023, logrando aquel año la clasificación a la Conmebol Sudamericana de 2024, recorriendo el continente con el Barbón y levantando la copa para bajar nuestra primera estrella este 2025", añadió.

Consignar que Sánchez fue clave y figura en el equipo que conquistó el título del Campeonato Nacional, en una campaña donde registró 29 partidos y solo encajó 17 goles.

