Coquimbo Unido, O’Higgins y Audax Italiano enfrentan duros retos como visitantes en copas internacionales

La segunda fecha correspondiente a las fases grupales de la Copa Libertadores y Sudamericana marcará, durante la jornada de este martes, el retorno a la acción de los clubes chilenos en los torneos internacionales.

En el marco de la Libertadores, el primer partido en condición de forastero lo protagonizará Coquimbo Unido. A partir de las 22:00 horas, el conjunto nacional deberá medirse frente a Universitario en el césped del estadio Monumental de Lima.

Tras haber registrado un empate a 1 en calidad de local frente a Nacional de Uruguay durante la semana pasada, el cuadro "pirata" saldrá a la cancha con el objetivo de dar un batacazo y así abrochar su primer triunfo dentro del certamen continental.

Pasando a la órbita de la Sudamericana, una durísima misión es la que le espera a O'Higgins. Desde las 18:00 horas, los rancagüinos tendrán la difícil tarea de visitar al poderoso Sao Paulo en el estadio Morumbí.

Cabe recordar que el elenco celeste llega a este compromiso luego de haberse estrenado en el torneo superando por 2-0 a Millonarios de Colombia, duelo que se llevó a cabo en el estadio El Teniente de Rancagua.

El territorio de Brasil también albergará el choque de Audax Italiano, escuadra que actuará como forastero a contar de las 20:00 horas. Su rival de turno será Vasco da Gama, en un encuentro programado en el recinto de Sao Januario.

La escuadra intentará recuperarse y dar un golpe ante el Gigante de Colina, considerando que el equipo itálico inició su camino la semana pasada sufriendo una dura derrota por 2-0 frente a Olimpia en La Florida.

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