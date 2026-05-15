Coquimbo Unido golea a Audax Italiano y trepa en la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Gran cierre de semana para Coquimbo Unido. Tras derribar a Colo-Colo por la Copa de la Liga para quedar con la primera opción de clasificar a semifinales, ahora el cuadro "pirata" goleó este viernes por 3-0 a Audax Italiano en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por el inicio de la 12° fecha de la Liga de Primera.

Pese al poco descanso y tener que jugar día por medio, el conjunto nortino aprovechó la inyección anímica de la victoria ante el "Cacique" para repetir festejo y así sumar confianza de cara al duelo clave que afrontará el martes ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.

El elenco dirigido por Hernán Caputto abrió la cuenta a los 29' por medio de Guido Vadalá, quien aprovechó un grueso error en la defensa rival para definir de gran forma ante el portero Tomás Ahumada. En tanto, antes de irse al descanso, en el segundo minuto adicional, el delantero argentino Nicolás Johansen aumentó las cifras con un certero cabezazo tras un centro de Juan Cornejo.

En el complemento, el equipo porteño bajó un poco las revoluciones, pero sobre el final del compromiso, a los 85', Sebastián Galani liquidó todo con remate al palo derecho.

Con esta contundente victoria, Coquimbo Unido sumó 19 unidades para igualar en puntaje a Huachipato y O'Higgins y quedar en el quinto casillero solamente por peor diferencia de gol.

Por su lado, Audax Italiano se estancó en la parte baja de la tabla, en el 13° puesto, con 11 puntos y a uno de la zona descenso, además, llegará con dudas al cotejo del martes frente a Barracas Central en el estadio Bicentenario de La Florida por la Copa Sudamericana, calve en su lucha por seguir en carrera en el torneo internacional.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Cristian Zavala, Guido Vadalá, Martín Mundaca; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Audax Italiano: Tomás Ahumada; Paolo Guajardo, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Marcelo Ortiz; Ignacio Fuenzalida, Vicente Zenteno, Marco Collao, Michael Vadulli; Martín Valdés, Giovani Chiaverano. DT: Gustavo Lema.

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Árbitro: Juan Lara.

PURANOTICIA