Coquimbo Unido golea 5-2 a Colo-Colo y da esperanza a sus escoltas

Coquimbo desnudó todas las debilidades de la defensa de Colo-Colo y lo goleó como local, abriendo una luz de esperanza a los escoltas del puntero de lograr una hazaña deportiva.

Los Piratas aprovecharon de inmediato su movilidad en delantera que dejó sin respuesta a la última línea de Colo-Colo.

El reloj marcaba un minuto cuando Nicolás Johansen encaró, anticipó a Jonathan Villagra, siguió avanzando, remató sin tanta potencia y el balón muy suavemente superó la débil resistencia de Gabriel Maureira.

A los diez, el joven portero de los Albos justificó su titularidad y le atajó el disparo a Guido Vadalá, que recibió una gran asistencia de Cristian Zavala, y cuando se coreaba el segundo gol el arquero del Cacique lo evitó.

Los dirigidos de Fernando Ortiz encontraron la paridad a los 22'. Javier Correa ejecutó a la perfección un tiro libre, que se coló en el poste izquierdo de Diego Sánchez, que dio un paso a su derecha y le permitio el camino sin oposición a la pelota.

Coquimbo reaccionó de inmediato. A los 23' Johansen le metió cuerpo a Arturo Vidal, recibió luego una pared y tres defensores de los Albos no pudieron contener su disparo, que tampoco tuvo una feliz reacción de Maureira.

El 3-1 llegó rápido porque un veloz contragolpe volvió a desnudar el mal accionar de los zagueros del Popular. Vidal nada pudo hacer ante Vadalá, que ahora sí derrotó al guardameta del Cacique.

Cuando terminaba el primer tiempo, Correa pudo ganarle a la defensa local y su cabezazo, aunque fue defectuoso, dio en el poste izquierdo de Coquimbo. Pero el descuento terminó llegando en el inicio del segundo tiempo, cuando Arturo Vidal remató desde fuera del área con un ajustado tiro que dejó inmóvil a Sánchez.

Con el 3-2, el partido entró en una dinámica de ida y vuelta, donde fueron los locales los más certeros. Benjamín Chandía, luego de que el balón diera en el poste derecho de Maureira, tuvo todo el arco a su disposición para convertir el 4-2.

Parecía que los problemas llegaban para los Piratas en los últimos minutos, cuando ya habían realizado los cinco cambios, sintió molestias musculares su arquero Diego Sánchez. Pero persistió y siguió en el terreno.

Pero la defensa de Colo-Colo seguía teniendo una tarde negativa. A los 80' fue totalmente superada por un nuevo ataque de Coquimbo, donde Lucas Pratto tuvo todo para convertir el 5-2 y desatar el júbilo en los hinchas locales.

Esta derrota le permite a los escoltas del Cacique seguir descontando terreno, y si la U y la UC ganan sus partidos, quedarán a nueve de distancia, con el agregado de que Colo-Colo hace tres partidos que no gana y su rendimiento futbolístico ha decrecido considerablemente.

Coquimbo: Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández (74’ Lucas Soza), Juan Cornejo, Alejandro Camargo (66’ Salvador Cordero), Sebastián Galani, Cristian Zavala (59’ Sebastián Cabrera), Guido Vadalá, Benjamín Chandía (66’ Lucas Pratto), Nicolás Johansen (46’ Luis Riveros). DT: Hernán Caputto.

Colo-Colo: Gabriel Maureira, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa (46’ Iván Román), Jeyson Rojas, Tomás Alarcón (46’ Lautaro Pastrán), Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (78’ Francisco Marchant), Álvaro Madrid (46’ Marcos Bolados), Leandro Hernández (72’ Felipe Raipán), Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Goles: 1’ Nicolás Johnansen 1-0; 22’ Javier Correa (TL) 1-1; 23’ Nicolás Johansen 2-1; 27’ Guido Vadalá 3-1; 46’ Arturo Vidal 3-2; 57’ Benjamín Chandía 4-2; 80’ Lucas Pratto 5-2

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (4795 espectadores)

Árbitro: José Cabero

PURANOTICIA