Coquimbo Unido gana a Colo Colo y mantiene tranco de campeón

No hay caso. Coquimbo Unido está en estado de gracia. Con una eficacia y estadísticas históricas que tienen al elenco “pirata” a las puertas de su primer título en el fútbol de la Primera División.



Esta vez, el golpe letal se lo dio a Colo Colo al derrotarlo por 1-0 en un colmado e ilusionado estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El encuentro fue duro y trabajado para el elenco de Esteban González.

No obstante la ambición ofensiva que mostraron los locales en los primeros minutos del partido, que se tradujeron en dos jugadas que desarticularon la defensa de Colo Colo, fue éste el que se hizo del control del partido merced a una evidente búsqueda por tener las pelota y hacerla transitar el juego mediante la recuperación rápida.



Ahí comenzaron a conectarse las pequeñas sociedades por las alas: la de Cepeda e Isla por la derecha, y la de Wiemberg con un muy conectado Aquino por la izquierda.

Esto produjo buenos momentos para el equipo de Fernando Ortiz aunque ello no se tradujo en goles en gran parte por la buena actuación del portero local, Diego Sánchez.

Coquimbo, ante ello, mostró más compromiso con la opción de defenderse con la de atacar. Apenas un par de pelotazos largos para Cristian Zavala surgieron como posibilidades para llegar al arco de Colo Colo.



El puntero tenía que resetearse. O buscar una jugada diferente. Un rostro distinto.

Y todo eso tuvo Coquimbo en el segundo tiempo.

A los 57’, una jugada de balón detenido le dio al elenco nortino el gol de la diferencia: tiro libre de Juan Cornejo desde la izquierda y aparición fantástica del zaguero Bruno Cabrera para liquidar al primer palo del arco defendido por Fernando de Paul.

De ahí en adelante, el encuentro pasó a ser dominio del puntero.

Colo Colo quedó casi noqueado y con cero reacción ante un rival que ya está probándose una inédita corona.



Coquimbo Unido (1)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Matías Zepeda (Alejandro Camargo, 61’), Sebastián Galani; Matías Palavecino (Elvis Hernández, 89’); Cristián Zavala, Sebastián Cabrera (Benjamín Chandía, 61’); Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 84’). DT: Esteban González.

Colo Colo (0)

Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg (Salomón Rodríguez, 76’); Víctor Méndez, Arturo Vidal (Tomás Alarcón, 66’), Vicente Pizarro (Cristián Riquelme, 76’); Lucas Cepeda, Marcos Bolados (Sebastián Vegas, 80’) y Claudio Aquino (Leandro Hernández, 66’). DT: Fernando Ortiz.

Liga de Primera (Fecha 24).

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Gol: Bruno Cabrera (CQ, 52’).

Árbitro: Cristian Galaz.

Público: 13.406 personas.

