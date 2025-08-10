Coquimbo Unido está imparable: Le ganó a Cobresal en el desierto y se afianza como líder

Cobresal es uno de los buenos equipos de la Liga de Primera (la fecha pasada le ganó a la U en el Nacional) y aún más sólido jugando en su feudo de El Salvador (sólo había caído este año ante Audax Italiano ahí).

Por ello, no era ni con mucho un rival fácil para el líder del torneo, Coquimbo Unido, equipo que, a estas alturas, es uno de los más serios aspirantes al título.

Los piratas, además, tenían la presión de ganar tras la goleada de la U ante Unión Española el sábado que dejaba a los azules a sólo tres puntos de distancia.

Coquimbo Unido hizo la tarea y logró un esforzado triunfo por 2-1 con un agregado: a partir de los 64’ jugó con un hombre menos por expulsión del volante Alejandro Camargo.

Pero la victoria de los dirigidos por Esteban González tuvo hartos capítulos para contar.

Los líderes del torneo sabían que sus rivales son propensos al ataque directo, y por eso privilegiaron manejar y bajar el ritmo desde sus propias posiciones.

Cobresal fue disminuyendo sus intenciones en el pelotazo largo, así el partido comenzó a jugarse más con toques cortos, esperando que alguno abriera espacios o se equivocara.

Ambos lo hicieron cometiendo sendos penales.

El primero, para Coquimbo Unido, terminó en gol de Cecilio Waterman al recoger el rebote del gran desvío del arquero Jorge Pinos. El segundo, para Cobresal, sí fue gol de penal directo con ejecución perfecta de Diego Coelho quien tuvo un fuerte altercado antes con su compañero Jorge Henríquez por prevalecer como pateador de la pena máxima.

El desnivel lo produjo un golazo de Sebastián Galani (58’) con un remate que se coló en el ángulo del arquero Pinos.

Luego vino la expulsión de Camargo y la lógica arremetida de Cobresal. El equipo pirata apretó los dientes y obtuvo finalmente el botín que los deja ahora como líderes tras siete victorias consecutivas (algo que no lograban desde 1991) y con la fe en alto esperando que pase el siguiente…



Cobresal (1)

Jorge Pinos; José Tiznado (Vicente Fernández, 26’), Franco Bechtholdt, Cristian Toro; Cristopher Barrera (Aaron Astudillo, 62’), Diego Céspedes, César Yanis, Cristhofer Mesías (Andrés Vilches,78’); Jorge Henríquez (Félix Triñanes, 62’); Diego Coelho y César Munder. DT: Gustavo Huerta.

Coquimbo Unido (2)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Elvis Hernández, Sebastián Cabrera (Matías Cepeda, 67’); Sebastián Galani, Salvador Cordero; Cristian Zavala (Lukas Sosa, 73’), Alejandro Camargo, Benjamín Chandía (Alejandro Azócar, 73’); Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 84’). DT: Esteban González.

Liga de Primera (Fecha 19).

Estadio: El Cobre.

Goles: Cecilio Waterman (CS, 25’), Diego Coelho (CS, 44’) y Sebastián Galani (CQ, 58’).

Expulsados: Alejandro Camargo (CQ, 64’) y César Munder (CS, 99’).

Árbitro: Rodrigo Carvajal.

PURANOTICIA