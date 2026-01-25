Coquimbo Unido es campeón de la Supercopa 2026 tras vencer a la UC por penales

En una noche cargada de emoción en Viña del Mar, Coquimbo Unido se consagró campeón de la Supercopa de Chile 2026 tras derrotar a Universidad Católica por 8-7 en la tanda de penales, en un encuentro que fue intenso de principio a fin.

El partido, que definía al decimocuarto campeón del certamen, se vivió como una verdadera final: con tensión constante, roces, tramos de dominio alternado y un ambiente marcado por la expectativa de ambas hinchadas.

Durante el tiempo reglamentario, el duelo se mantuvo muy parejo y peleado, con ambos equipos buscando el arco rival pero sin lograr una diferencia clara que permitiera cerrar el encuentro antes del desenlace definitivo.

Con el marcador sin resolverse en el juego, el título tuvo que definirse desde los doce pasos, donde la presión se apoderó del estadio y cada remate se transformó en una jugada clave para inclinar la balanza.

Finalmente, Coquimbo Unido mostró mayor efectividad y sangre fría, imponiéndose 8-7 en penales, desatando la celebración del elenco Pirata que logró levantar un nuevo trofeo en su historia.

Para llegar a esta final, Universidad Católica había clasificado tras vencer 4-2 a Huachipato, mientras que Coquimbo Unido logró su paso con menos margen, al superar 3-2 a Limache, demostrando desde la previa que sería un candidato serio.

Con este triunfo, Coquimbo Unido suma una consagración histórica y arranca la temporada 2026 con un golpe de autoridad, dejando atrás a un rival directo como la UC y confirmando que está listo para competir por cosas importantes este año.

