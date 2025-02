Coquimbo Unido empató sobre la hora y con polémica ante Deportes La Serena

Casi un año y medio después de su último enfrentamiento, Coquimbo Unido y Deportes La Serena volvieron a verse las caras en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, firmando un vibrante y polémico empate a uno por la segunda fecha del grupo C de Copa Chile.

A pesar de la expectación que generó la edición número 125 del derbi entre papayeros y filibusteros, lo cierto es que el duelo no prendió durante la primera fracción, donde la fricción fue la principal protagonista y escasearon las ocasiones claras de peligro.

Así y todo, la mayoría de las llegadas de riesgo estuvieron del lado del dueño de casa, que a través de Matías Palavecino (8') y Nahuel Donadell (19') trató de inquietar al guardameta Fabián Cerda. Poco antes de que el reloj marcara la media hora de partido, el árbitro anuló lo que era la apertura de la cuenta para los filibusteros por una dudosa infracción (29').

En el inicio del complemento los locales recibieron un duro golpe con la expulsión de Salvador Cordero luego de propinar un indefendible codazo a un rival en la disputa de una pelota aérea, dejando con diez elementos a los dirigidos por Esteban González (50').

Pese a contar con un hombre más en la cancha, el cuadro granate tardó bastante en hacer valer la diferencia numérica. De hecho, por largos pasajes del segundo tiempo, el Barbón no solo se siguió el ritmo a su archirrival, sino que incluso se aproximó en un par de oportunidades al marco custodiado por Cerda.

Sin embargo, todo esto cambió en el minuto 77, momento en que Jorge Ortiz desbordó por izquierda y envió un centro al corazón del área que impactó con un potente cabezazo el volante Juan Fuentes, desatando los festejos de la banca liderada por Erwin Durán.

Parecía que el forastero se quedaría con la victoria en el puerto de la Cuarta Región, pero en una de las últimas acciones del cotejo, Matías Zepeda aprovechó un deficiente despeje de la zaga serenense para convertir en la boca del arco el 1-1 (87'). Eso sí, en la repetición se apreció que el joven delantero no solo cometió falta sobre su marcador, sino que además empujó la pelota con su mano, pero como no hay VAR en esta fase, el árbitro Héctor Jona no pudo revisar la jugada en detalle.

Con este resultado, la visita trepó se afianzó en el segundo puesto del grupo C con los mismos cuatro puntos de San Marcos de Arica pero menor diferencia de gol. Los piratas, en tanto, se estancaron en el tercer puesto con apenas dos unidades.

El próximo sábado a las 18 horas, Coquimbo Unido intentará enmendar el rumbo cuando visite a Cobresal en Atacama, mientras que Deportes La Serena recibirá al cuadro santo a partir de las mismas 18:00 pero del domingo 9.

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Sebastián Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo (Sebastián Cabrera, 62'), Salvador Cordero, Matías Palavecino; Benjamín Chandía (Matías Zepeda, 53'), Nicolás Johansen (Cecilio Waterman, 75'), Nahuel Donadell (Alejandro Azócar, 53'). (DT: Esteban González)

Deportes La Serena

Fabián Cerda; Jeyson Rojas, Andrés Zanini, Lucas Alarcón, Fernando Dinamarca (Cristián Gutiérrez, 69'); Juan Fuentes, Sebastián Díaz (Manuel Rivera, 69'), Sebastián Gallegos (Lautaro Ovando, 45'); Gonzalo Jara González (Jorge Ortiz, 69'), Esteban Moreira, Jeisson Vargas (Nicolás Ferreyra, 90+3'). (DT: Erwin Durán)

Expulsados: Salvado Cordero (COQ, 51')

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

PURANOTICIA