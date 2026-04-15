Coquimbo Unido dio el golpe en Perú y venció a Universitario por la Copa Libertadores

Con una sólida actuación en calidad de forastero, Coquimbo Unido superó por 2-0 a Universitario de Deportes en el césped del estadio Monumental de Lima. Gracias a este triunfo, el cuadro "pirata" mantiene un tranco firme en la Copa Libertadores y logra posicionarse en la zona alta del Grupo B del máximo torneo de clubes de la región.

La escuadra que ostenta el título de vigente campeón del fútbol chileno llegó a este compromiso con la moral a tope, respaldada por el heroico empate obtenido la semana anterior frente a Nacional de Uruguay. Su objetivo era dar una nueva sorpresa en el campeonato ante el conjunto peruano, el cual venía de registrar una igualdad a cero contra Deportes Tolima.

Durante los primeros pasajes del encuentro, los locales buscaron establecer su dominio. Sin embargo, los pupilos de Hernán Caputto reaccionaron rápidamente y enmudecieron el recinto limeño en el minuto trece. La apertura de la cuenta llegó cuando Juan Cornejo envió un balón aéreo que Cristián Zavala logró conectar dentro del área chica, una conquista que debió aguardar la verificación del VAR para ser validada.

A pesar de que el elenco crema monopolizó la tenencia de la pelota, fue incapaz de generar peligro real ante una retaguardia pirata sumamente ordenada. Esta solidez defensiva facilitó la labor del portero Diego Sánchez, quien durante la primera mitad solo debió utilizar las manos a los 40' para detener un disparo ejecutado por Sekou Gassama.

Apenas iniciaba el segundo lapso y los equipos aún se reacomodaban en la cancha, cuando Benjamín Chandía tomó el esférico y protagonizó un desborde por la derecha. El jugador despachó un centro rasante que encontró a Nicolás Johansen; el atacante se barrió para impactarlo con la zurda, ampliando las cifras ante la incredulidad del conjunto universitario.

La diana obra del delantero argentino brindó al "Barbón" la tranquilidad necesaria para bajarle un cambio a su intensidad y empezar a jugar con la desesperación de la escuadra incaica. No obstante, las ocasiones más claras que generaron los locales fueron contenidas por el "Mono" Sánchez en los minutos 81 y 90.

Esta importante victoria impulsó a los aurinegros a la segunda ubicación de su zona con los mismos cuatro puntos de Nacional, aunque con una menor diferencia de gol. Por su parte, Universitario quedó como colista con una unidad, compartiendo el último lugar con los colombianos de Deportes Tolima.

En cuanto a sus próximos desafíos, Coquimbo Unido deberá medirse ante Ñublense y Unión La Calera por la Liga de Primera durante este fin de semana y el próximo, respectivamente. Posteriormente, el equipo medirá fuerzas con el combinado cafetalero a partir de las 22:00 horas del martes 28.

(Imagen: @Libertadores)

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