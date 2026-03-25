Coquimbo Unido derrotó a Huachipato y consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga

No fue un gran partido, pero eso no le importó mayormente a Coquimbo Unido que venció por la cuenta mínima a Huachipato en Talcahuano, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Consiguiendo su primer triunfo en el certamen.

La victoria trajo consigo un bono para el elenco nortino: alcanzó los cuatro puntos y quedó en el segundo puesto con cuatro unidades, por debajo del líder Colo-Colo, que tiene mejor diferencia de gol.

Por su parte, Huachipato sumó su sexto partido sin ganar en todas las competencias, y se ubicó en el penúltimo lugar del grupo con un punto, superando al colista Deportes Concepción.

Es cierto que, a la larga, el triunfo de los "piartas" se justificó: tuvo más hambre que un abatido Huachipato que está pasando por un bajo momento.

Pero no hay mucho más que contar en favor del cuadro de Hernán Caputto. Sólo que el gol de Salvador Cordero (70’) se alzó como un premio para el equipo que, al menos, a estas alturas tiene una forma de jugar, una idea.

El siguiente encuentro del conjunto aurinegro será ante Concepción, este domingo 29 de marzo a las 12:00 horas en el estadio "Francisco Sánchez Rumoros", por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Mientras que, el club de Talcahuano visitará a Colo-Colo en el estadio Monumental, el miércoles 1 de abril a las 18:00 horas en la misma instancia del certamen nacional.

Huachipato (0)

Christian Bravo; Nicolás Vargas, Rafael Caroca, Renzo Malanca (Cristian Toro, 46’); Juan Figueroa (Maicol León, 46’), Santiago Silva, Ezequiel Cañete (Mario Briceño, 73’), Claudio Torres (Lucas Velásquez, 46’); Maximiliano Rodríguez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.

Coquimbo Unido (1)

Gonzalo Sánchez; Dylan Escobar, Elvis Hernández (Lucas Soiza, 54’), Benjamín Gazzolo (Joshua Arancibia, 64’), Sebastián Cabrera; Alejandro Camargo, Salvador Cordero; Pablo Rodríguez (Dylab Glaby, 64’); Cristian Zavala (Francisco Salina, 64’), Guido Vadalá y Alejandro Azócar (Lucas Pratto, 75’). DT: Hernán Caputto.

Copa de la Liga (Fecha 2) Grupo A.

Estadio: Huachipato CAP.

Gol: Salvador Cordero (CQ, 70’).

Público: 1.520 personas.

Árbitro: Reinero Alvarado.

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