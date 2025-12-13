Coquimbo Unido define a su nuevo DT y Caputto asoma como inminente refuerzo

Tras la salida de Esteban González al fútbol mexicano, Coquimbo Unido aceleró el proceso para encontrar a su nuevo director técnico, con el objetivo de dar continuidad al proyecto deportivo del club.

En ese escenario, el nombre de Hernán Caputto tomó fuerza desde los primeros días, luego de su paso por Deportes Copiapó en la Liga de Ascenso y su experiencia previa en el fútbol chileno.

Las negociaciones avanzaron durante la semana y este viernes el entrenador llegó a la ciudad de Coquimbo para reunirse con la dirigencia y discutir los últimos detalles de su contrato.

Durante su estadía, Caputto recorrió el Complejo Deportivo Las Rosas junto al cuerpo técnico que lo acompañaría, en lo que fue interpretado como un paso previo a su oficialización.

El nuevo entrenador asumirá un desafío de alto nivel, con la obligación de competir en la Supercopa, defender el título nacional y representar al club en la fase grupal de la Copa Libertadores.

