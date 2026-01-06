Coquimbo Unido daría el batacazo al mercado con el fichaje de Lucas Pratto

El vigente campeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido, apuntó alto en el mercado de pases y quedó a detalles de dar uno de los grandes golpes del verano pensando en su participación en Copa Libertadores.

De acuerdo a César Luis Merlo, periodista especialista en fichajes, el conjunto aurinegro tendría todo acordado para sumar a sus filas el experimentado delantero argentino Lucas Pratto hasta final de año.

El "Oso", recordado en Chile gracias a su paso por Universidad Católica entre 2010 y 2011, ya fue campeón del torneo más importante de clubes en 2018 con la camiseta de River Plate, anotando en la recordada final de vuelta en Madrid ante Boca Juniors.

Aunque desde la fractura de peroné sufrida en 2021 su cuota goleadora ha disminuido considerablemente, Pratto se mantiene como uno de los máximos anotadores en la historia de la Copa Libertadores con treinta conquistas y se encuentra a dos de superar a su compatriota Daniel Onega como el trasandino con más festejos en la competición.

