Coquimbo Unido Campeón: Fue, por lejos, el mejor equipo del año

Fue, por lejos, el mejor equipo del año. No sólo por las estadísticas y los récords que ya pulverizó. También por el compromiso con el juego impulsado con calma, pero en forma rigurosa, por el DT Esteban González. Y, claro, por la gran calidad individual que exhibió en cada una de sus líneas.

Por todo ello, Coquimbo Unido se coronó como el justo campeón 2025 de la Liga de Primera del fútbol chileno tras imponerse con autoridad a Unión La Calera por 2-0 con 18 mil hinchas alentando y celebrando el logro histórico.

Porque lo es. Es historia pura. Este es el primer título de Primera División que logran los piratas tras 67 años de existencia. Por eso el llanto y la emoción de todo el puerto.



El capítulo final, el epílogo, tuvo de todo.

La tensión se hizo sentir en el inicio tanto en las graderías del Sánchez Rumoroso, como en la cancha misma.

Si bien Unión La Calera no salió a hacer daño, un par de desajustes en la zaga local provocó nerviosismo y pareció extender el drama de la no concreción coquimbana.

Pero a los 19’ se produjo la necesaria válvula de escape cuando Cecilio Waterman logró conectar de gran forma un centro de Juan Cornejo y marcar el 1-0 que hizo explotar la alegría popular.



De ahí para adelante, el cuadro pirata pudo administrar mejor el partido. Más aún cuando supo que O’Higgins ya le ganaba a la UC (su único perseguidor) y lo ayudaba en su batalla por ser campeón, y cuando el rival se quedó con 10 hombres por expulsión de Christopher Díaz.

Sólo había que esperar 45 minutos para la gloria.

Y ese tiempo se hizo eterno para los coquimbanos. A pesar de que no había reacción del rival, que O’Higgins le marcaba el segundo gol a la UC y que estaba más que claro que la estrella ya estaba descendiendo para incrustarse en la bandera pirata, faltaba el golpe final.

Y llegó de parte de un canterano porque fue Benjamín Chandía quien, con un zurdazo impecable, desató la fiesta inolvidable de Coquimbo Unido. De mejor de todos. Del señor campeón.



Coquimbo Unido (2)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo (Sebastián Cabrera, 81’); Alejandro Camargo (Salvador Cordero, 81’); Cristián Zavala (Alejandro Azócar), Matías Palavecino, Martín Mundaca (Benjamín Chandía, 46’); Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 63’). DT: Esteban González.

Unión La Calera (0)

Jorge Peña; Christopher Díaz, Javier Saldías, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Agustín Álvarez, Camilo Moya (Erick de los Santos, 76’); Juan Méndez (Fabrizio Tomarelli, 46’); Kevin Méndez (Ignacio Mesías, 81’), Sebastián Sáez (Leandro Benegas, 81’) y Martín Hiriart (Franco Lobos, 46’). DT: Martín Cicotello.

Liga de Primera (Fecha 26).

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Goles: Cecilio Waterman (CQ, 19’) y Benjamín Chandía (CQ, 74’).

Expulsado: Christopher Díaz (ULC, 45’).

Árbitro: Franco Jiménez.

Público: 17.900 personas.

PURANOTICIA