Coquimbo Unido cae por goleada ante Tolima y pierde su invicto en la Copa Libertadores

Luego de dos partidos sin perder en la Copa Libertadores, Coquimbo Unido sufrió una derrota por 3 a 0 ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro en Colombia, y se enredó en el Grupo B del certamen continental.

Para el vigente campeón del fútbol chileno, el objetivo exclusivo era asegurar una victoria que encendiera la disputa por el liderato de su zona. En la vereda de enfrente, la escuadra colombiana llegaba con la urgencia de vencer para no quedar rezagada en la tabla, considerando que apenas había cosechado un punto en las primeras dos fechas.

Durante la primera fracción, el dominio fue ampliamente favorable para los dueños de casa, aunque carecieron de precisión y profundidad en los metros finales de la cancha. Esta ineficacia facilitó la tarea de un elenco aurinegro que tampoco había hecho demasiado para inquietar al fondo rival.

Así y todo, la oportunidad más clara de haberse ido al descanso en ganancia perteneció a los pupilos de Hernán Caputto. A los 20', un rápido contragolpe del Barbón culminó con una habilitación de Cristian Zavala para Alejandro Azócar; sin embargo, este no remató a tiempo y un defensa se interpuso entre el esférico y su arco.

Al reanudarse las acciones, la escuadra cafetalera exhibió una actitud mucho más agresiva que rindió frutos en el 55', cuando se encontró con un penal por infracción de Benjamín Gazzolo sobre Cristian Arrieta. El encargado de ejecutar fue Sebastián Guzmán, quien no falló y puso a su equipo por delante en el marcador.

El dueño de casa no sacó el pie del acelerador y aumentó las cifras en el 66'. Tras recibir un pase filtrado, y con un defensa encima sumado al achique de Diego Sánchez, Luis Sandoval decidió definir con un globito para empezar a bajarle la persiana al compromiso.

Lucas Pratto trató de despertar a la visita, pero su cabezazo se fue apenas desviado a los 76'. Sesenta segundos después, Jersson González le ganó la posición a Juan Cornejo, le arrebató la pelota dentro del área, eludió sutilmente al cancerbero y sentenció la goleada.

Dura derrota para el cuadro "filibustero", que bajó al tercer lugar de su zona. Actualmente registran los mismos cuatro puntos que Deportes Tolima y Nacional de Uruguay, pero con menor diferencia de gol.

Este domingo a las 17:30 horas, Coquimbo Unido se pondrá al día en la Liga de Primera visitando a Colo-Colo en el estadio Monumental, mientras que el jueves a las 20:00 recibirá en casa a Universitario de Deportes buscando enmendar el rumbo en el torneo continental.

(Imagen: @coquimbounido)

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