Coquimbo Unido batalló y empató sobre la hora ante Nacional en su debut en la Copa Libertadores

Por primera vez desde 1992, Coquimbo Unido volvía decir presente en Copa Libertadores y cuando parecía que arrancaría su participación con una derrota en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los aurinegros reaccionaron en la agonía para firmar un meritorio empate a uno con Nacional de Uruguay.

El equipo dirigido por Hernán Caputto llegó a este compromiso internacional respaldado por una racha de resultados positivos obtenidos durante las semanas previas, lo que alimentaba las expectativas tras más de tres décadas sin participar en el torneo. Por su parte, la escuadra charrúa aterrizó en la cuarta región exhibiendo un rendimiento irregular en su liga local, acumulando cinco triunfos, un empate y cuatro caídas en diez cotejos disputados.

Durante los primeros pasajes del encuentro, los dueños de casa mostraron un nivel competitivo y le jugaron de igual a igual a los uruguayos. Incluso, a los 7 minutos lograron enviar el balón al fondo de la red, pero el juez central invalidó la acción por una infracción sobre el meta visitante. Pese a ello, los aurinegros mantuvieron la presión ofensiva, aunque las oportunidades generadas por Alejandro Azócar (19') y Juan Cornejo (21') no lograron concretarse.

La falta de efectividad le pasó la cuenta al conjunto local casi de inmediato. En una de las escasas llegadas del "Decano" durante la primera fracción, Nicolás Lodeiro despachó un centro que encontró la cabeza de Sebastián Coates (22'), quien decretó la apertura de la cuenta. Tras recibir este balde de agua fría, los anfitriones retomaron el dominio del balón, pero carecieron de la profundidad necesaria para incomodar al portero rival antes del descanso.

Ya en la segunda etapa, la escuadra filibustera no bajó los brazos y mantuvo un ritmo vertiginoso. A los 55', un cabezazo desviado de Manuel Fernández avisaba las intenciones del local. Poco después, a los 64', Azócar lograba batir la portería charrúa, sin embargo, la anotación fue anulada nuevamente, esta vez por una evidente posición de adelanto del atacante.

Apoyados incesantemente por los fanáticos presentes en el recinto, los chilenos agotaron todas las vías para conseguir la paridad. La opción más nítida llegó a los 79' mediante un nuevo testazo de Fernández, pero en esta ocasión fue el propio Coates quien despejó la pelota desde la misma línea de meta, salvando al "Bolso" del empate.

Cuando el partido expiraba, el "Barbón" encontró su merecida recompensa en el tiempo agregado. Un potente disparo de Lucas Pratto provocó un rebote del cancerbero uruguayo, dejando el balón servido para que Manuel Fernández (90+4') apareciera destapado por el segundo palo. Con esta conquista, el jugador tuvo su revancha personal y selló la igualdad definitiva en el debut por el Grupo B del campeonato internacional.

Debido a que su duelo frente a Colo-Colo por la Liga de Primera fue postergado, Coquimbo Unido gozará de prácticamente una semana libre. Este tiempo será vital para preparar con tranquilidad su próximo compromiso copero, programado para el martes a las 22:00 horas contra Universitario de Deportes en Lima.

PURANOTICIA