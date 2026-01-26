Coquimbo Unido acusa provocaciones por parte de la UC: "Se estaban riendo en la tanda"

Coquimbo Unido comenzó el año de la mejor forma. El cuadro "pirata" derrotó a Universidad Católica mediante lanzamientos penales y conquistó un nuevo título con la Supercopa 2026.

El cotejo terminó con una gresca entre jugadores, después de que Juan Francisco Rossel encarara al portero de los nortinos, Diego Sánchez, por su efusivo festejo.

Juan Cornejo, lateral del conjunto aurinegro, acusó provocaciones previas por parte del plantel cruzado, al expresar: "Creo que a veces cuando uno está jugando y se dicen cosas, tienen que aguantarse después cuando te toca perder. Nosotros hemos perdido y hemos aguantado cosas. El ‘Mono’ festejó con nuestra barra, nunca le hizo gestos a ellos ni nada. Ellos también estaban hablando cuando estábamos pateando la tanda de penales, se estaban riendo, entonces si después no les gusta perder que tampoco vengan a hacer gestos antes de tiempo".

Además, reveló qué le dijo el "Mono" Sánchez a sus compañeros por no usar guantes en la definición a penales: "Lo había comentado el día antes que si había penales los iba a atajar así. Son locuras de él, ya lo conocemos y también nos dijo que iba a tapar dos penales. Confiamos en él y sabemos la clase de portero que es". Sabíamos que iba a ser complicado. Obviamente nosotros siempre confiamos en el 'Mono'. Podríamos haber resuelto el partido mucho antes la tanda de penales, pero creo que fuimos superiores y somos justos ganadores".

Sobre la obtención de un nuevo trofeo, comentó: "Son dos títulos para Coquimbo, que no tenía títulos en Primera. Estamos muy contentos y esperamos seguir por esta senda para lo que queda del año. Sabemos que no perder en tanto tiempo no es muy común en el fútbol, pero estamos muy tranquilos, lo manejamos partido a partido. No pensamos más allá del partido del siguiente y tampoco pensamos en lo que ha pasado anteriormente. Creo que eso ha sido la clave de todo esto y esperamos seguir así todo el año".

