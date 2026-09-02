Coquimbo supera por la mínima a la U. de Concepción y vuelve al triunfo en la Liga de Primera

En un estadio Francisco Sánchez Rumoroso sin público, Coquimbo Unido se reencontró con los abrazos en la Liga de Primera al imponerse por la cuenta mínima a Universidad de Concepción, trepando posiciones en la Liga de Primera.

El cuadro "pirata" llegaba al encuentro en medio de una seguidilla de malos resultados -incluida su eliminación por penales en Copa Libertadores- y con el golpe que significó la suspensión de su duelo con Huachipato por incidentes en las tribunas, situación que derivó en que no se autorizara el ingreso de público para el partido de este miércoles.

Por su parte, la UDEC venía de una sorpresiva y revitalizante victoria por 2-1 sobre Universidad de Chile que le permitió mantenerse fuera de los puestos de descenso, además de cortar una racha de siete compromisos sin poder ganar en el certamen.

A excepción de un tiro del volante penquista Luis Rojas que dio un bote inesperado y sorprendió al portero Diego Sánchez, gran parte de la primera fracción pasó sin pena ni gloria, con los equipos más preocupados de no recibir goles que de generar ocasiones para convertirlos.

Cuando se disputaban los últimos minutos de la fracción inicial el cotejo tuvo un trámite más intenso, con el dueño de casa asumiendo el protagonismo y provocó un par de buenas reacciones del arquero José Tomás Sanhueza (38' y 41') y en los descuentos, Luis Riveros erró un cabezazo por escasos metros.

Los protagonistas imprimieron mucha intensidad en los primeros pasajes del complemento, pero carecían de claridad y profundidad en los metros finales de la cancha como para poner en aprietos a los goleros. Solo el "Mono" Sánchez calentó los guantes para detener un cabezazo de Miguel Barbieri (64').

Tal como sucedió en el primer tiempo, los locales aceleraron la marcha en los últimos instantes y tras un zapatazo de Nicolás Johansen que remeció el poste derecho (75') y un tiro libre de Cristian Zavala que sacó con lo justo el guardameta (79'), el elenco "filibustero" anotó el único tanto de la jornada con un frentazo de Luis Riveros (84').

Victoria importantísima para el conjunto aurinegro, que volvió a ganar después de cinco fechas y trepó hasta el octavo lugar con 29 puntos. El "Campanil", en cambio, se estancó en el 14° puesto con 22 unidades, una por arriba de la zona de descenso.

Este sábado a las 20:00 horas, Coquimbo Unido visitará a Universidad de Chile, mientras que Universidad de Concepción enfrentará a Palestino desde las 19:30 del domingo.

FICHA DEL PARTIDO

Coquimbo Unido

Diego Sánchez, Francisco Salinas, Elvis Hernández (Lukas Soza, 4'), Benjamín Gazzolo, Sebastián Cabrera; Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez (Benjamín Chandía, 84'), Sebastián Galani; Cristian Zavala (Juan Cornejo, 87'), Nicolás Johansen, Luis Riveros. (DT: Hernán Caputto)

Universidad de Concepción

José Tomás Sanhueza; Benjamín Sáez (Jorge Espejo, 69'), Moisés González, Osvaldo González, Miguel Barbieri, Antonio Díaz (Yerco Oyanedel, 80'); Luis Rojas (Cristhofer Mesías,57'), Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba (Harol Salgado, 80'); Rogelio Funes Mori (Iam González, 80'), Cecilio Waterman. (DT: Cristián Muñoz)

Árbitro: Juan Lara

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso

PURANOTICIA