Coquimbo se impone a su clásico rival e iguala récord de Ballet Azul

Coquimbo Unido está pulverizando récords en el fútbol chileno.

La escuadra pirata no sólo logró su primer título de Primera División faltando cinco fechas para el término de la Liga de Primera, sino que, a dos fechas de que finalice, igualó una marca histórica: alcanzó 16 triunfos consecutivos, tal como lo hiciera Universidad de Chile entre las temporadas 1963-1964 y que empezó a escribir la historia del llamado Ballet Azul.

Lo más grato para Coquimbo Unido es que la marca la logró al derrotar al más clásico de sus rivales -La Serena- por 2-1 y en un final de película.

Y es que fue contradictorio el partido que realizó el campeón en los primeros 45 minutos.

Ello porque si bien, como no había pasado en casi todo el torneo, la escuadra de Esteban González tuvo por largos minutos la posesión de la pelota, se generó muy pocas ocasiones claras sobre el arco de Eryin Sanhueza.

De hecho, con menos ambición y riesgo, fue el cuadro granate el que tuvo un par de ocasiones al final del primer tiempo y que pudieron haber puesto nota roja al accionar de Coquimbo Unido.

En la segunda fracción, el partido amenazaba con morir sin pena de gloria. Pero no, la emoción estaba guardada para los minutos finales.

A los 73’, Andrés Zanini, con un cabezazo, puso en ventaja a La Serena, con lo que sentenciaba así su permanencia en Primera División (el empate le bastaba).

Pero el campeón no quería que los granates celebraran en su cara y en ocho minutos, con un penal servido por Cecilio Waterman (82’) y con un cabezazo de Felipe Salinas (90’) dio vuelta el marcador para prolongar la algarabía de una hincha pirata que sabe que está viendo pasar la historia frente a sus ojos.

Coquimbo Unido (2)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo (Alejandro Azócar, 92’); Alejandro Camargo (Cecilio Waterman, 58’), Sebastián Galani; Matías Pavecino; Cristian Zavala, Nicolás Johansen (Benjamín Chandía, 86’) y Martín Mundaca (Sebastián Cabrera, 46’). DT: Esteban González.

La Serena (1)

Eryin Sanhueza; Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández; Jeyson Rojas, Juan Fuentes (Sebastián Díaz, 11’), Manuel Rivera (Matías Pinto, 84’), Cristián Gutiérrez (Fernando Dinamarca, 84’); Sebastián Gallegos; Felipe Chamorro y Jeisson Vargas (Gonzalo Jara, 53’). DT: Mario Sciaqua.

Liga de Primera (Fecha 28).

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Goles: Andrés Zanini (LS, 73’), Cecilio Waterman (CQ, 82’), de penal, y Felipe Salinas (CQ, 90’).

Árbitro: Miguel Araos.

PURANOTICIA