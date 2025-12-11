Coquimbo fue denunciado por faltas cometidas en el partido de la última fecha ante U. Española

Click acá para ir directamente al contenido
El cuadro "pirata" tendrá que comparecer en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, después de que el club fuera denunciado por el árbitro Claudio Díaz.

Jueves 11 de diciembre de 2025 15:06
Tras conseguir el histórico título del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo Unido ya trabaja para afrontar la exigente siguiente temporada.

Sin embargo, antes de poner fin al cierre de año, el cuadro "pirata" tendrá que comparecer en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, después de que el club fuera denunciado por el árbitro Claudio Díaz por faltas cometidas en el partido del sábado pasado ante Unión Española, por la última fecha del certamen.

En su informe oficial, el juez consignó que el cotejo inició con seis minutos de retraso, debido a la conducta del conjunto aurinegro: "El club local no cumple con el protocolo de inicio. No ingresando al campo de juego junto a la cuaterna arbitral y el equipo rival".

Además, en el documento denunció la presencia de personas no autorizadas durante la salida de los equipos. En ese sentido, el réferi reportó que los jugadores de Coquimbo Unido ingresaron "con menores en brazos y niños escolta, ambas activaciones sin cumplir con lo indicado en correo de Ligas Profesionales".

