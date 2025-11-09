Coquimbo festejó la obtención del título con un triunfo sobre Palestino

Coquimbo Unido estrenó su estrella de campeón de la Liga de Primera con un ajustado triunfo por 2-1 sobre Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, extendiendo su seguidilla de festejos y se "cobró revancha" de los árabes, que habían sido los únicos que habían caído ante los pupilos de Esteban González.

Los piratas venían de alzarse con el título del torneo en la fecha pasada ante Unión La Calera. Así y todo, presentaron un once estelar para medir fuerzas con con el conjunto de colonia, que en una gran muestra de respeto y deportividad le realizó el tradicional pasillo de campeón a su rival.

Pese al buen juego que han desplegado los equipos a lo largo del torneo, lo que hacía prever un duelo muy atractivo en el estadio Municipal de La Cisterna, lo cierto es que las acciones en el primer tiempo se entrecortaron constantemente, ofreciendo un espectáculo bastante pobre.

Recién a partir de la media hora de partido se registraron algunas llegadas de peligro. Primero con un tiro errado de Cecilio Waterman en la visita (30') y después con un par de aproximaciones del dueño de casa que por poco complican al portero Diego Sánchez (33' y 45+3').



El encuentro mantuvo ese tranco apagado en el arranque del complemento, aunque el conjunto coquimbano se estaba acercando más al arco contrario y en el minuto 64 dio un aviso de lo que vendría más tarde, con un cabezazo de Francisco Salinas que envió al córner el guardameta Sebastián Pérez.

Y en una jugada posterior, Matías Palavecino mandó un centro desde el tiro de esquina, Alejandro Camargo (67') se anticipó a su marcador y abrió la cuenta con un frentazo. Sin embargo, el cuadro tetracolor no tardó mucho tiempo en responder y tras recibir un pivoteo de Junior Marabel, Junior Arias se acomodó para la zurda dentro del área y emparejó las cifras.

Con el marcador parejo nuevamente, ambos equipos se fueron con todo sobre campo adversario en búsqueda de la victoria. Una que finalmente quedó en manos filibusteras gracias a un testazo de Salinas (85'), que sirvió para que el Barbón extendiera a 15 su racha de victorias consecutivas, a una del récord establecido por el Ballet Azul de Universidad de Chile en 1964.

Así, el elenco aurinegro llegó a 68 puntos y dejó a la escuadra baisana en el quinto lugar con 45 unidades, aun lejos de poder asegurar su clasificación a copas internacionales.

En el reinicio del certamen, programado para el fin de semana del 23 de noviembre, Palestino visitará el Claro Arena para medir fuerzas con el sublíder Universidad Católica, mientras que Coquimbo Unido recibirá a Deportes La Serena en una nueva edición del clásico de la Cuarta Región.



Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, José Bizama, Cristian Suárez, Jason León; Francisco Montes (Pablo Parra, 69'), Julián Fernández; Bryan Carrasco (Junior Marabel, 45'), Joe Abrigo, Jonathan Benítez; Junior Arias. (DT: Lucas Bovaglio)

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Matías Palavecino, Martín Mundaca (Benjamín Chandía, 45'); Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 53'). (DT: Esteban González)

Árbitro: Nicolás Gamboa

Estadio: Municipal de La Cisterna

