Coquimbo entrega su versión y desmiente acusaciones de D. Limache: "No se condicen con la realidad"

Un nuevo episodio se escribió este lunes sobre la teleserie entre Coquimbo Unido y Deportes Limache, cuadros que animaron un polémico encuentro a inicios de mes, marcado no solo por el triunfo "pirata", sino también por una seria acusación por parte del "tomate mecánico".

Por medio de una carta dirigida a la ANFP, el presidente del conjunto rojinegro, César Villegas, denunció que tanto los futbolistas "cerveceros" como el staff técnico fueron agredidos, acusó al ayudante técnico rival, Miguel Pinto, de incitar una pelea y afirmó que ni los guardias de seguridad ni la escolta de Carabineros se quedaron a esperarlos a que salieran del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, mientras aguardaban por la atención del jugador Daniel Castro, que sufrió una descompensación alérgica.

Ante la gravedad de los hechos, el elenco "filibustero" envió una misiva al presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, donde desmintieron lo expuesto por el mandamás limachino, que a juicio de los aurinegros "narra una serie de situaciones eventuales, que no se condicen con la realidad, con los testigos, con las imágenes gráficas y los videos existentes".

"Coquimbo Unido se caracteriza, y a los clubes asociados les consta, por el buen trato al equipo visitante, pues tenemos la convicción de que somos rivales deportivos dentro de la cancha, mas no enemigos fuera de ella", remarcaron en el escrito.

Sobre los actos de violencia que develaron los "tomateros", desde el "Barbón" afirmaron que "se visualiza a un jugador del Club visitante, quien realiza un gran recorrido, se devuelve del sector de camarines e ingresa por detrás de los guardias para, en consecuencia, insultar y amenazar, lo que provoca una situación de conflicto posterior, mas no ocurrió ninguna situación de agresión física como narra falsamente la misiva del Club visitante".

Por otra parte, la escuadra de la Cuarta Región adjuntó imágenes donde se veía a Villegas peleando con un adulto mayor: "El señor Presidente del Club visitante narra una agresión de jóvenes que no identifica. Nuevamente las imágenes dan cuenta de que es él quien viene exaltado y descontrolado por el túnel. Es más, es justamente porque viene tan descontrolado que su propio Cuerpo Técnico lo lleva a la fuerza y lo empuja para ingrese al camarín. Ya habían mostrado señales de descontrol en el sector preferencial del estadio, increpando a un adulto mayor luego de una celebración de un gol del club local", detallaron.

PURANOTICIA