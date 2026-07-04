Coquimbo amarga el regreso de Edson Puch con empate ante Iquique en Copa Chile

Coquimbo amargó el regreso a la competencia de Edson Puch con un empate en el estadio Tierra de Campeones, aunque todavía no aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile.

Los Piratas visitaron a los Dragones en el Tierra de Campeones y sabían que un triunfo los dejaba en la siguiente ronda, pudiendo dosificar plantel de cara a los próximos desafíos que tendrán en el plano local y también el internacional con la Copa Libertadores, donde se medirá por la ronda de los 16 mejores equipos con Platense de Argentina.

La tarea era difícil porque los iquiqueños se hacen respetar en su recinto, y por más que haya diferencia al ser un equipo del ascenso, los dirigidos de Hernán Caputto se vieron superados en muchos pasajes del partido. Además, los locales tenían una motivación adicional, ya que en la banca estaba su capitán Edson Puch, que no jugaba desde marzo y este pleito podía marcar su regreso.

Pasada la media hora del segundo tiempo, una discutida acción por parte de los coquimbanos terminó en un penal sancionado por el árbitro José Cabero, que le permitió a Agustín Venezia abrir el marcador por los anfitriones.

El tramo final tuvo un componente emotivo, ya que Edson Pucho volvió a las canchas, luego de estar fuera de actividad por cuatro meses producto de una lesión al tobillo. Corría el minuto 81' y el público ovacionó su ingreso por Byron Barrera.

Pero la fiesta no pudo ser completa. A los 87' la ejecución de un balón detenido fue aprovechada en un enjambre de jugadores por Luis Riveros, que la anidó en las redes, sin la posibilidad que Daniel Castillo pudiera evitar el gol.

Sobre el cierre del encuentro, Ávaro Ramos exigió al máximo al portero forastero Cristóbal Dorador, que los privó de la victoria. Con lo que Coquimbo sigue de líder, ahora con nueve puntos, contra los ocho de Iquique, que le abren la posibilidad aún a Limache de obtener un cupo en octavos, porque tiene cinco, pero con dos partidos por jugar.

PURANOTICIA