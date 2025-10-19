Copiapó subió a la cima del Ascenso tras vencer a un Magallanes en caída libre

Deportes Copiapó aprovechó la derrota de Universidad de Concepción y con una victoria por 2-0 sobre Magallanes en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, le arrebató al Campanil el primer lugar de la Liga de Ascenso.

Sebastián Espinoza abrió la senda del triunfo para el León de Atacama con un gol a los seis minutos de partido y en el arranque del complemento, Thomas Jones (46') aumentó las cifras para el dueño de casa.

Con este resultado, el cuadro nortino saltó hasta la cima del torneo con 51 puntos, dos más que la UDEC a falta de dos fechas para el término del certamen, con el ingrediente extra de que ambos equipos se verán las caras en la última jornada.

Por su parte, el conjunto carabelero sumó su tercera derrota al hilo y se estancó en el 12° puesto con 29 unidades, tres más que el colista Santiago Morning, elenco que está a la espera del fallo del TAS que podría revolverle los nueve positivos que le restaron a inicios de año.

El próximo viernes a las 19:30 horas, Deportes Copiapó enfrentará a San Luis en el estadio Lucio Fariña Fernández, mientras que Magallanes recibirá a Deportes Antofagasta desde las 12:30 del domingo 26.

PURANOTICIA