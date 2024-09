Copa Libertadores: Colo Colo fracasó en su apelación por Maxi Falcón

Maximiliano Falcón es uno de los fijos para el DT de Colo Colo Jorge Almirón, y por eso le dolió tanto la expulsión sufrida por el uruguayo en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate (1-1) jugado en el estadio de los albos.

La roja significaba su inmediata suspensión para el encuentro de revancha entre los albos y los millonarios en Buenos Aires y por eso la dirigencia de Colo Colo se movilizó para intentar revertir la segunda amarilla del uruguayo, y por ende su expulsión y suspensión.

El argumento de los albos era que en la acción en la cual Falcón recibió la segunda tarjeta amarilla el juez brasileño Raphael Claus había “compensado” la sanción realizada al defensor de River, Paulo Díaz.



Pero no resultó la defensa por el zaguero charrúa.

Amparándose en el hecho de que el organismo no revierte las decisiones arbitrales (salvo que exista un error de identificación de un jugador castigado) la Conmebol no dio lugar a la apelación de Colo Colo, por lo cual Maxi Falcón no podrá jugar ante River Plate.

Su lugar sería ocupado por Emiliano Amor, quien haría dupla de centrales con Alan Saldivia.

