Copa de la Liga: Colo Colo busca consolidar el liderato del Grupo A frente a Deportes Concepción

Con la meta exclusiva de asegurar el primer puesto del Grupo A de la Copa de la Liga, el elenco de Colo Colo se medirá ante Deportes Concepción. El compromiso está programado para arrancar a las 17:30 horas de este sábado en el estadio Monumental.

Actualmente, la escuadra alba lidera su zona con siete puntos, idéntica cifra que posee Coquimbo Unido, aunque los de Macul ostentan una superior diferencia de goles. Dado que el cuadro pirata se enfrentará mañana contra Huachipato, una victoria del Cacique le impondrá a los aurinegros la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la disputa por avanzar de fase.

Los dirigidos por Fernando Ortiz llegan a este duelo tras exhibir uno de sus desempeños más destacados del año al vencer justamente al "Barbón". Dicho triunfo fue el que les permitió escalar hasta la cima de la Liga de Primera.

Pensando en el cruce de esta jornada, el estratego prepara una sola modificación en su oncena titular. Se trata de la inclusión del juvenil Leandro Hernández, quien asumirá labores de mediocampista ofensivo, tomando el lugar que dejará el volante Álvaro Madrid.

Así las cosas, la formación estelar del elenco de Macul estaría compuesta por Gabriel Maureira en el arco; una línea defensiva con Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; el mediocampo integrado por Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Leandro Hernández; dejando en la ofensiva a Maximiliano Romero junto a Javier Correa.

Por el lado del equipo visitante, el "León de Collao" ya se encuentra eliminado del certamen luego de sufrir una caída frente a Huachipato. Ante este escenario, el encuentro de hoy se presenta como la oportunidad ideal para que el entrenador Walter Lemma decida resguardar a algunos de sus mejores hombres, enfocando sus energías en la lucha por la salvación en el Campeonato Nacional.

PURANOTICIA