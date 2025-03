Copa Chile: Palestino sufrió un golpe certero en Concepción

Las estadísticas indicaban que en el enfrentamiento por la Copa Chile entre Palestino y Deportes Concepción, el amplio favorito era el elenco tricolor.

Claro, porque más allá de que se jugara en la Octava Región, donde los lilas siempre son bravos por el gran apoyo de su hinchada, Palestino llegaba como líder del torneo nacional mientras los penquistas no sólo no habían siquiera debutado aún en la Copa Chile, sino que en el torneo de Ascenso no habían podido ganar un solo partido.

Pero claramente los números no sirvieron de nada porque en un partido intenso y de constantes cambios en el control de él, Deportes Concepción logró imponerse por 3-2.

Y fue justa la victoria local. Por una razón muy sencilla: tuvo por lejos más y mejores ocasiones que su rival y si algo hay que reprochar

Para Palestino, más allá de la derrota, lo que duele es que, a pesar de presentar su elenco estelar, mostró flaquezas en el sector defensivo. Muchas. Y eso es una advertencia si es que quiere luchar derechamente por los títulos nacionales (Copa Chile y Liga de Primera) y competir a nivel continental (Copa Sudamericana).

Deportes Concepción le puso tarea.

D. Concepción (3)

Joaquín Muñoz; Ariel Cáceres, Sebastián Silva, Fernando Cornejo, Felipe Saavedra; Fabián Núñez (Nelson Sepúlveda, 89’), Nicolás Astete (Diego Carrasco, 89’), Sebastián Martínez, Ulises Ojeda (Brayan Valdivia, 68’)); Ángel Gillard y Joaquín Larrivey (Alexis Mancilla, 82’). DT: Luis Lecaros.

Palestino (2)

Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Antonio Ceza, Cristian Suárez, Ian Garguez (Jason León, 91); Ariel Martínez (Felipe Montes, 46’), Julián Fernández (Dilan Salgado, 91’), Joe Abrigo; Bryan Carrasco (Jonathan Benítez, 46’), Junior Arias (Junior Marabel, 82’) y Gonzalo Tapia. DT: Lucas Bovaglio.

Copa Chile (Fecha 4)

Estadio: Alcaldesa Ester Roa.

Goles: Sebastián Martínez (DC, 36’), Ariel Martínez (P, 38’), Joe Abrigo (P, 60’), Nicolás Astete (DC, 76’) y Ángel Guillard (DC, 87’).

Árbitro: Héctor Jona.

Público: 4.918 personas.

