Consejo de Presidentes de la ANFP aprueba la implementación del VAR en la Liga de Ascenso

El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó este jueves la implementación del VAR remoto en el torneo de Ascenso, medida anunciada hace unos días por el mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad, ante las críticas de los clubes de la categoría por varias polémicas que se vivieron en el primer semestre.

A través de un comunicado, desde Quilín resaltaron que la llegada de la tecnología al torneo "permitirá iniciar la operación del vídeo arbitraje desde una infraestructura especialmente diseñada para responder a las exigencias técnicas de este sistema, reforzando los estándares de seguridad, estabilidad y continuidad operativa durante los encuentros".

Asimismo, indicaron que dicha modalidad "mantiene los mismos protocolos de comunicación y las especificaciones técnicas utilizadas en la operación del VAR, garantizando un funcionamiento eficiente y confiable durante el desarrollo de los partidos".

Por su parte, el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, afirmó que "tener la implementación del VAR en la Liga de Ascenso es un hito muy importante. Ya tenemos la experiencia de haber implementado el VAR Centralizado en diversos partidos de la Liga de Primera y también en el Ascenso, por lo que ya estamos en condiciones de dar este paso importante para el fútbol chileno".

Además, el exjuez FIFA expuso que "en Sudamérica seremos una de las asociaciones que contamos con VAR en las dos divisiones más importantes de nuestro fútbol. Y eso también es un aliciente de seguir mejorando, de seguir nivelando lo más alto posible en pos del desarrollo de nuestro fútbol profesional chileno".

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