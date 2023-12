Conoce la programación de la última fecha que definirá al ganador del Campeonato Nacional

Este fin de semana llegará a su fin el Campeonato Nacional, torneo que aún no termina de definir al ganador, el último descenso ni el orden para la clasificación a copas internacionales.



Si bien la ANFP había entregado la programación hace prácticamente una semana, este lunes el cronograma de la fecha 30 sufrió una importante modificación para el día sábado.



Es que atendiendo la importancia que tendrán los choques de Universidad de Chile con Ñublense y Universidad Católica con Unión La Calera para determinar el último cupo a Copa Sudamericana, los cotejos se llevarán a cabo a las 18:00 horas y no a las 20:30 como estaba planeado originalmente.



De esta manera, durante la jornada sabatina habrá cinco partidos en simultáneo, donde también destacan los encuentros de Magallanes y Deportes Copiapó, que tratarán de asegurar la permanencia.



El viernes, en tanto, sigue sin modificaciones, esperando por conocer al nuevo campeón, que se definirá con los compromisos que jueguen el líder Cobresal con Unión Española y su escolta Huachipato con Audax Italiano.



PROGRAMACIÓN FECHA 30

Viernes 8 de diciembre

- Unión Española vs. Cobresa, 18:00 horas, estadio Santa Laura, Independencia.

- Curicó Unido vs. Colo Colo, 18:00 horas, estadio La Granja, Curicó.

- Huachipato vs. Audax Italiano, 18:00 horas. estadio Huachipato CAP Acero, Talcahuano.

Sábado 9 de diciembre

- O'Higgins vs. Palestino, 18:00 horas, estadio El Teniente, Rancagua.

- Deportes Copiapó vs. Everton, 18:00 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.

- Magallanes vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo.

- Unión La Calera vs. Universidad Católica, 18:00 horas, estadio Nicolás Chahuán, La Calera.

- Universidad de Chile vs. Ñublense, 18:00 horas, estadio Santa Laura, Independencia.

